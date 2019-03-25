Социалисты приятно удивили Нантоя: он увидел духовное совпадение

Первое заседание нового парламента оказалось чисто формальным. Из-за отсутствия парламентского большинства был объявлен перерыв. Что будет дальше?! Сформированные и не сформированные фракции хранят молчание. О новом парламенте, возможных коалициях и других сценариях шел разговор в передаче «Пятница с Анатолием Голя», прошедшей 22 марта на телеканале РТР Молдова. Гостями студии были депутат избирательного Блока ACUM ОазуНантой и директор программ Центра политик и реформ, адвокат Штефан Глигор.

Насколько может затянуться перерыв?

«После того, как Конституционный суд признал итоги выборов, в обществе вспыхнули жаркие дискуссии по поводу того, кто с кем и против кого должен строить коалиции, - сказал Оазу Нантой. – В то же время есть Конституция, в которой прописаны процедуры формирования, в первую очередь, правительства после проведения парламентских выборов. Она предусматривает, что президент после консультаций с парламентскими фракциями, которые должны быть созданы в течение десяти дней со дня начала первого заседания парламента, выдвигает кандидатуру премьер-министра. Так что, пока в Молдове нет никакого пожара, все происходит в рамках Конституции. Состоялось первое заседание. Партия социалистов предсказуемо заявила о создании своей фракции. Легкая интрига была с объявлением фракции демократов, когда действующий премьер Павел Филип был назван ее руководителем. Это намек на то, что он останется работать депутатом?».

Почему Майи Санду не было на первом заседании

«Блок ACUM пока не объявил о создании фракции, и объяснение тому простое, - сказал Оазу Нантой. - лидеры Платформы DA и партии PAS, входящие в избирательный блок, вместе с представителями гражданского общества выехали в Брюссель для участия в международном форуме Европейской Народной партии. В момент их отсутствия был издан декрет о срочном проведении первого заседания нового парламента. Андрей Нэстасе отказался от запланированных встреч и вернулся в Кишинев, а Майя Санду и еще двое наших коллег остались в Брюсселе.

В понедельник мы объявим о своем решении, и тогда будут сняты все формальные препоны для того, чтобы президент страны инициировал консультации с парламентскими фракциями по поводу выдвижения кандидатуры на должность премьер-министра. Меня удивляет отсутствие инициирования консультаций по поводу кандидатуры на должность спикера».

«У нас ограниченное количество фигур на доске, а у них ограниченное количество опций»

«Пауза в заседании парламента продлится до тех пор, пока не начнутся переговоры между фракциями ПСРМ, ДПМ и Блоком ACUM о создании парламентского большинства, - высказал свое мнение Штефан Глигор. - После того, как это произойдет, и начнется процедурная часть по избранию руководства парламента и его рабочих органов: постоянного бюро и парламентских комиссий.

В этом контексте важен тот факт, что у нас ограниченное количество фигур на шахматной доске, а у них ограниченное количество опций. Следует понимать, что после парламентских выборов ведение переговоров по принципиальным вопросам неизбежно. Гражданские активисты, которых я тоже представляю, сформулировали очень простой тезис: для принятия пакета законов антиолигархической направленности, о которых говорит Блок ACUM, должен существовать процесс общения для создания политического большинства в парламенте. С нашей точки зрения формат этого общения должен быть абсолютно открытым, и проходить оно должно в присутствии представителей гражданского общества, избирателей и представителей масс-медиа. Это необходимо для того, чтобы не существовало никаких подозрений о закулисных переговорах по другим вопросам».

«Социалисты выдвинули ACUM свои условия - давайте выдвинет свои»

«К сожалению, ни с той, ни с другой стороны мы не увидели достаточного проявления воли для того, чтобы это сделать, - сказал Глигор. - Соответственно мы рискуем оставить социалистов и демократов в зоне комфорта, дав им возможность спокойно вести переговоры между собой и координировать кандидатуры спикера парламента и премьер-министра.

Для того, чтобы деблокировать эту ситуацию, нужно проявить политическую волю. Социалисты выдвинули Блоку ACUM свои условия. Если что-то в них не устраивает другую сторону, разумным видится выдвижение своих условий и потом начать обсуждение. Ничего этого, к сожалению, мы не видим».

Социалисты и ACUM: 90-процентное совпадение по эмоциональному накалу

Проект законодательных инициатив, с которыми выступили депутаты ACUM, схож с тем, который инициировала в декабре 2016 года Партия социалистов в парламенте.

«Я был приятно удивлен, ознакомившись с проектом ПСРМ о состоянии захваченного государства, - признался Нантой. - По эмоциональному накалу оно примерно на 90 процентов совпадает с предложенным нашим блоком. Может, я рискую, но беру на себя смелость заверить, что готов подписаться под каждым абзацем документа, предложенного социалистами. Духовное совпадение этих деклараций очевидно, и оно может стать приглашением к диалогу. В истории нашего парламента были ситуации, когда депутаты принимали большинством голосов важные для страны решения. Сегодня приоритетом должно стать освобождение «захваченного государства». Распределение должностей и министерских портфелей должно отойти на второй план. Если секретариат парламента разместит нашу декларацию на сайте законодательного органа в качестве официального проекта, я готов встретиться с любым депутатом вне нашего блока, чтобы обсудить его вплоть до последней запятой».

Нантой напомнил, что подобная ситуация была в марте 2005 года, когда сразу после выборов депутаты единогласно поддержали декларацию о европейской интеграции.

«За спиной того решения были договоренности о политическом большинстве, - возразил ему Штефан Глигор. – Выборочно рассматривать эти вещи нельзя. Что касается вашей декларации, возможно, вы правы: ее можно принять как политический документ. Однако, чтобы эти тезисы стали реалиями, нужно непосредственно приступить к формированию временного большинства в парламенте, избрав его руководство и рабочие органы для осуществления законотворческой деятельности.

Политическая составляющая сопровождается практической, законодательной. Для того, чтобы закон был утвержден и публикован в «Мониторул Офичиал», он должен быть обязательно подписан председателем парламента или его заместителем. Без этих условий он не будет существовать. Для принятия этого документа, повторюсь, необходимо формирование временного большинства в парламенте. А для этого необходимы переговоры между двумя сторонами. Не нравится слово «переговоры» - замените его на «общение».

Депутаты ACUM взяли на себя обязательство не участвовать ни с одной из других партий в управлении государством, но они взяли на себя также обязательство деолигархизации государства, напомнил Глигор: «Если Блок ACUM не докажет, что он сделал все возможное для выполнения этого своего обязательства, его политические потери будут намного больше, чем в случае отказа от обсуждения или координации действий для реализации своей декларации».

Оказывается, «с точки зрения формальной логики» ПСРМ не приглашала ACUM к диалогу!

Оазу Нантой утверждает, что со стороны социалистов, самой большой фракции в парламенте, до сих пор не было никаких инициатив, и приглашения к диалогу не поступало. Приглашение депутатам блока ACUM встретиться в офисе ПСРМ он назвал «дешевой провокацией».

«На сегодня никаких инициатив о диалоге нам не поступало, - пояснил Нантой. – С точки зрения формальной логики, мы свой шаг можем рассматривать как приглашение к диалогу. Мы понимаем, подавая для регистрации этот документ, что для его принятия нужно большинство. Давайте обсуждать, если вам что-то не нравится в нашей декларации, предлагаем мы тем, кто готов нас поддержать».

«Есть политическое эго»

«Формально все правильно, что говорит Нантой, но есть одно небольшое «но», - высказал свою точку зрения Глигор. – Есть политическое эго. Если действительно существует желание принять эти законы депутатами, которые будут составлять временное большинство в парламенте, они должны быть совместным продуктом политформирований. Ни одна из сторон не должна претендовать на авторство этого документа для повышения своего политического рейтинга».

Николай МЕНЮК