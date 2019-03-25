В Молдове резко похолодает: ожидается дождь или мокрый снег

Согласно прогнозу Государственной гидрометеослужбы в воскресенье в Молдове ожидается переменная облачность, возможны осадки.

Ночью температура составит от 0 до +3 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет от +12 до +15 градусов.

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление — высокое.

В понедельник ожидается слабый дождь, а в северных районах — дождь, переходящий в мокрый снег. Ветер будет дуть западный, а атмосферное давление придет в норму. Ночью ожидается от 0 до +3 градусов.

Во вторник, 26 марта, температура воздуха днем снизится и составит от +9 до +11 градусов. Ночью от 0 до +3.