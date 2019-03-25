Farmacia Familiei вознаграждает вас за лояльность

Новая программа лояльности была специально разработана для того, чтобы вы экономили деньги при каждой покупке.

Вы являетесь частью нашей семьи, и мы хотим дать вам все самое лучшее! Поэтому с 25 марта мы вводим для вас скидочную карту CARDUL FAMILIEI.

Учитывая, что здоровье и семья являются важнейшими ценностями для каждого из нас, мы направили наши усилия на то, чтобы вы могли воспользоваться скидками на весь ассортимент продукции: лекарства, дермато-косметику, косметику премиум класса, оптику.

Мы хотим, чтобы ваш опыт совершения покупок в Farmacia Familiei был еще более приятным. Представляем Вам CARDUL FAMILIEI – карту, которая открывает Вам доступ к ежемесячным предложениям от Farmacia Familiei.

Новая программа лояльности была специально разработана для того, чтобы вы экономили деньги при каждой покупке. Скидочную карту можно получить при покупке на сумму от 200 леев или взамен на старую карту, заполнив регистрационную форму в любом из филиалов Farmacia Familiei.

Кроме того, ежегодно Вы получаете специальную скидку ко дню рождения, которую сможете использовать для приобретения желанногоподарка. Более того, с CARDUL FAMILIEI Вы можете воспользоваться 10%-ной скидкой на лабораторную диагностику от нашего партнера - Invitro Diagnostics.

Мы ценим каждого клиента, и CARDUL FAMILIEI – это наш способ поблагодарить вас за ваш выбор. Присоединяйтесь к нашей большой семье – семье Farmacia Familiei!