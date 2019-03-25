Кишиневский Некрополь подписывает смертный приговор бездомным собакам

Несколько дней назад в социальных сетях появились множественные публикации о том, что творится в Некрополе в Кишиневе. Некрополь или, иначе говоря, Центр стерилизации, должен обрабатывать бродячих животных, а затем отпускать на волю.

Однако несколько дней назад зоозащитники обнаружили на территории Некрополя множество трупов животных, которых, по всей видимости, просто убили.

Согласно опубликованной в социальных сетях информации, такая участь коснулась не всех, некоторых собак еще можно спасти, если просто взять к себе домой. Волонтеры призывают не покупать собаку за баснословные деньги, а взять себе настоящего друга из Некрополя и спасти его таким образом от неминуемой смерти.

- В Кишиневе есть место Некрополь, куда собирают всех собачек города, но собачек не отпускают оттуда. Если до завтра эти малыши не найдут дом или передержку, то им конец, - написала одна из неравнодушных девушек на своей странице.

Сегодня также зоозащитники намеревались провести акцию протеста у столичной примэрии и потребовать прекратить бессмысленные убийства животных, совершаемых, зачастую, с особой жестокостью.

В петиции, которую просят подписать всех неравнодушных, указано, что живых собак убивают высоковольтным током, травят человеческими препаратами для лечения туберкулеза, в результате чего они умирают в длительных конвульсиях, забивают палкой по голове, душат в полиэтиленовых мешках, некоторых используют как затравку для бойцовских собак.

На данный момент неизвестно, отреагировали ли как-то местные власти.