Румынская авиакомпания Tarom отменила полеты из Молдовы в Румынию

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Общество
Руководство авиакомпании Tarom приняло решение аннулировать авиарейсы из Молдовы в Румынию.
Согласно официальной информации, авиарейсы были не востребованы. Каждый раз самолет вылетал с максимальным числом пассажиров на борту не более 10 человек. Это касалось рейсов на Тимишоару, обратно, а также в другие румынские города.
Руководство Tarom посчитало, что гражданам Молдовы может быть интересен рейс Кишинев-Тимишоара трижды в неделю, когда открывали его в сентябре 2018 года, с билетом ценой около 100 евро туда-обратно.
Прошло менее полугода, и, не получив ожидаемой реакции, авиакомпания решила аннулировать непопулярные рейсы.
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