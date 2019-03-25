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Общество
Румынская авиакомпания Tarom отменила полеты из Молдовы в Румынию
25.03.2019

Руководство авиакомпании Tarom приняло решение аннулировать авиарейсы из Молдовы в Румынию.

Согласно официальной информации, авиарейсы были не востребованы. Каждый раз самолет вылетал с максимальным числом пассажиров на борту не более 10 человек. Это касалось рейсов на Тимишоару, обратно, а также в другие румынские города.

Руководство Tarom посчитало, что гражданам Молдовы может быть интересен рейс Кишинев-Тимишоара трижды в неделю, когда открывали его в сентябре 2018 года, с билетом ценой около 100 евро туда-обратно.

Прошло менее полугода, и, не получив ожидаемой реакции, авиакомпания решила аннулировать непопулярные рейсы.


 
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