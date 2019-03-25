Пушкаш: Ситуация в судах не катастрофична, к тому же правосудие осуществляют не только судьи

Ситуация в судах не катастрофична, но не все там в порядке, о чем свидетельствуют международные доклады, прекращение финансирования реформы правосудия со стороны Европейского союза. Некоторые моменты из недавнего доклада подтверждаются, и их следует исправить, чтобы достичь надлежащего уровня. Эти заявления сделал экс-председатель Конституционного суда и Высшего совета магистратуры, а также Высшей судебной палаты Виктор Пушкаш.

"Я думаю, что до катастрофы мы никогда не дойдем. Судебные инстанции обязаны не только осуществлять правосудие, но и доказывать, что действительно его осуществляют", - заявил Виктор Пушкаш в передаче „Cutia neagră” на ТВ8.

По его мнению, правосудие осуществляют не только судьи: "Содействуют осуществлению правосудия и прокуратура, адвокатура, органы уголовного преследования, полиция. Нигде дело не обстоит должным образом. Да, непосредственно уровень доверия к судебной системе более низкий, чем когда бы то ни было. И начало снижаться это доверие еще с 2001 года".

Председатель Центра юридических ресурсов Молдовы Владислав Грибинча считает, что судьи в любой стране должны устанавливать справедливость, а не делать то, что, по их мнению, ждут от них правительство, депутаты, полиция или прокуратура: "Боюсь, что в Молдове очень мало случаев, когда судьи устанавливают справедливость независимо от того, чего желали бы политики, прокуроры или другие стороны. Мы находимся в состоянии ближе к коматозному, чем к полноценной жизни правосудия".

Владислав Грибинча считает, что если бы судьи выполняли свои обязанности как положено, то остальные участники не имели бы никакого шанса нарушить нормальный ход дел в обществе, например, прокуратура не смогла бы добиться необоснованных осуждений или арестов. "Правда, что общее общественное мнение и недоверие к государственным властям подрывают доверие к правосудию, но нельзя утверждать, что лишь факт плохой работы других вызывает отрицательное впечатление об юстиции", - отметил председатель ЦЮРМ.

В недавно опубликованном государственным департаментом США докладе сообщается, что в Молдове "продолжается официальное давление на судей и коррупция в секторе правосудия".