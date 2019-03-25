Двое правдорубов получили тюремные сроки

В среду, 20 марта, в Унгенах и в Оргееве были оглашены приговоры Сергею Чеботарю и Георге Петику. Оба подсудимых не признали себя виновными и считают дела против них сфабрикованными. Приговоры обжалованы в апелляционной палате. Если бы Петика и Чеботаря, реально боровшихся в коррупцией, коллеги включили в первую десятку предвыборного списка ACUM, – они получили бы депутатский иммунитет и сохранили бы свободу.

Бывший сотрудник ГП «Пошта Молдовей» Сергей Чеботарь, раскрывший схему контрабанды анаболиков, приговорен первой инстанцией к 8 годам лишения свободы и штрафу почти в 300 тысяч лей. Его должны были задержать в зале суда, но местонахождение Чеботаря неизвестно. Адвокат Анжела Истрати заявила, что ее подзащитный не явился на судебное заседание, зная, что будет осужден.

Председатель Платформы DA Андрей Нэстасе разместил в соцсетях видеоролик из Брюсселя, в котором сообщил, что Сергей Чеботарь по его совету покинул Молдову до вынесения приговора. Нэстасе пообещал добиваться от Брюсселя статуса политического беженца для своего коллеги.

Сергей Чеботарь был задержан летом 2016 года. Его обвинили в использовании рабского труда и в хищениях в особо крупных размерах. Активист утверждает, что уголовное дело было сфабриковано после того, как он в эфире TV8 раскрыл схему контрабанды анаболиков почтовыми посылками, в которую были вовлечены высокопоставленные чиновники. Для расследования факта была создана парламентская комиссия, которую возглавил депутат от ЛДПМ Григоре Кобзак. Факты подтвердились, но парламентское большинство законодательного органа прошлого созыва отказалось рассматривать отчет комиссии. Реакции правоохранительных органов не последовало.

На прошлой неделе в эфире передачи «Политика Натальи Морарь» на TV8 Сергей Чеботарь сообщил о том, что его семье угрожают физической расправой, а жене чудом удалось вывернуться из-под колес автомобиля, который едва не наехал на нее на пешеходном переходе. Правоохранители и тут были глухи.

Активиста Платформы DA, бывшего офицера-пограничник Георге Петика суд Оргеева признал виновным в изнасиловании и приговорил к 3,5 годам тюрьмы и штрафу в 30 тысяч лей. Петик был доставлен в зал заседаний вооруженными спецназовцами подразделения «Пантера». Его пришли поддержать активисты партии, в том числе избранный депутат парламента Александр Слусарь.

Во время вынесения вердикта Петик держал в руках флажок с избирательным символом ACUM. Он был в списках кандидатов в депутаты под непроходным номером 33. «Все это игры Плахотнюка, а вы - преступники, потому что судите, как вам скажут», - выкрикнул Петик после того, как судья зачитал приговор. Окружившие здание суда несколько десятков сторонников Платформы DA встретили вердикт выкриками: «Позор!», «Долой мафию», «Требуем справедливого суда!». Они пытались блокировать проезд машины, на которой осужденного отвезли в пенитенциар. Но тут около сотни спецназовцев и сотрудников полиции оттеснили пикетчиков, применив слезоточивый газ. В результате пострадали шесть митингующих, двое госпитализированы.

Правозащитные организации осудили неправомерное применение слезоточивого газа. Генеральный инспекторат полиции, в свою очередь, в пресс-релизе оправдывает применение газа: якобы существовала угроза нанесения увечий полицейским.

Петик своей вины не признает, считая дело политическим. Председатель территориальной организации Платформы DA Унгенского района заявил, что все произошедшее - месть ДПМ за то, что летом 2018 года в эфире TV8 Петик раскрыл схему контрабанды сигарет через молдо-румынскую границу. По словам Петика, занимались этим, опять же, высокопоставленные чиновники. Задержали правдолюбца по обвинению в изнасиловании. Против Петика возбуждено еще одно дело по факту хулиганства с применением оружия, совершенного в 2004 году.

Николай ПАВЛОВ