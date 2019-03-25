Вы думаете о новом мандате премьер-министра? Премьер-министр Филип раскрывает подробности из закулисья ДПМ!

Премьер-министр Павел Филип заявил, что он никогда не мечтал стать премьер-министром или министром. Это заявление он сделал в ходе интервью для «Primele Ştiri» на Prime TV. Его спросили, мечтал ли он быть премьер-министром или это была партийная миссия.

Как сообщает портал ТРИБУНА со ссылкой на цитируемый источник, Павел Филип заявил, что очень важно хорошо делать свою работу там, где находишься, потому что работая инженером-механиком, он не мечтал стать директором предприятия.

«Могу раскрыть секрет: вам всегда следует просто хорошо выполнять свою работу там, где вы находитесь. В остальном все происходит само собой. Я согласился стать премьером, потому у нас была очень сильная команда, команда Демократической партии, которая заверила меня в полной парламентской поддержке. У нас было парламентское большинство, которое поддерживало правительство, и тогда все очень просто. Я никогда не боялся работать. Очень важно иметь эту парламентскую поддержку, и, как вы видите, нам удалось добиться успеха», – уточнил демократ.

На вопрос, думает ли он о новом мандате премьера, Павел Филип ответил, что он член ДПМ, а в партии пока кандидатура премьера не обсуждалась.

«Есть гораздо более важные вещи, связанные с созданием парламентского большинства. Для нас не так важно, кто какую должность займет, потому что в одиночку премьер-министр ничего не может решить. Все можно решить в команде. Поэтому для нас важна команда», – отметил Филип.

Андриана Кептине