Президент Молдовы пригласил лидеров ПСРМ, ДПМ и блока "Акум" на переговоры

Игорь Додон подчеркнул, что ситуация в стране оказалась заблокированной, но больше ждать нельзя.

Как и было обещано ранее, президент страны Игорь Додон публично пригласил лидеров трех основных парламентских сил – Партии социалистов, Демократической партии и блока “Акум” – в Государственную резиденцию завтра, 26 марта, для проведения с ними дискуссий по поводу их будущей деятельности в парламенте страны. Свое приглашение глава государства озвучил в рамках брифинга для прессы.

Игорь Додон, в частности, отметил, что постэлекторальная ситуация в стране, фактически, оказалась заблокированной ввиду того, что прошедшие в парламент партии по результатам голосования от 24 февраля не хотят разговаривать друг с другом. Президент подчеркнул, что подобная ситуация не может продолжаться бесконечно – согласно Конституции, если в течение 3 месяцев парламент не принимает законы, глава государства имеет право, после консультаций с фракциями законодательного органа, распустить последний и объявить досрочные выборы.

– Мы не можем позволить себе ждать 3 месяца. Я думаю, что нам нужно провести серьезную дискуссию с партиями, которые могут создать парламентское большинство, которым для этого хватает мандатов депутатов, чтобы принять очень ясное решение и проинформировать о нем граждан: или есть парламентское большинство, которое в кратчайшие сроки собирается и избирает руководство законодательного органа, или партии должны сказать честно, что не хотят ни с кем дискутировать, и что шансов на создание парламентского большинства нет, и мы идем на досрочные парламентские выборы, и пусть каждый возьмет на себя риски в этом смысле. Но мы должны быть честными с гражданами. Люди ждут ясности, – сказал он.

Именно по этой причине Игорь Додон в качестве президента страны решил, как он выразился, “разрубить гордиев узел” политической блокады и пригласить лидеров парламентских партий по отдельности на диалог, чтобы узнать о позиции каждого формирования и условиях для проведения переговоров между ними и другими партиями.

– Хочу официально пригласить завтра, во вторник, 26 марта, в Государственную резиденцию следующие партии в порядке их представительности в парламенте: лидера Партии социалистов РМ Зинаиду Гречаный – в 14.00, лидера Демократической партии РМ Влада Плахотнюка – в 15.00 и лидеров блока “Акум” Майю Санду и Андрея Нэстасе – в 16.00. Это те партии, у которых есть достаточное количество мандатов для проведения дискуссий о создании парламентского большинства. Лидеры партий могут прийти вместе со своими коллегами, с несколькими членами партий. Думаю, что на этом этапе нет смысла приходить всеми фракциями. Важно начать эти дискуссии. Я готов к этому диалогу, – добавил Додон.

Он также отметил, что принял решение пригласить лидеров партий не в президентуру, как планировалось изначально, а в Государственную резиденцию, на нейтральную территорию, чтобы не смущать тех, кто “испытывает определенные чувства к этому зданию”. После проведения дискуссий с каждым политформированием и после того, как по этому поводу будут сделаны выводы, глава государства проинформирует общественность о дальнейших действиях.