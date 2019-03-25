«Есть ли у вас план, мистер Фикс?»: Правая оппозиция собирается обустраивать Молдову с «колес»

Создается ощущение, что блок «АКУМ», кроме грозных заявлений, не имеет за душой больше ничего.

Любая ответственная политическая сила, стремящаяся к власти, помимо обязательного популизма (он очень хорош в момент становления партии и предвыборных кампаний), разрабатывает еще и план действий, которым будет руководствоваться. В этом отношении Блок «АКУМ» во главе с Майей Санду и Андреем Нэстасе, такое ощущение, еще не отошел от предвыборной борьбы. Более того, вполне возможно, она – борьба – продлится ближайшие 4 года. Впрочем, обо всем по порядку.

Всем известно, что «АКУМ» первым делом предлагает внести в повестку дня принятие 8 законопроектов, которые «очистят Молдову». Звучит прекрасно, за исключением сущей мелочи: кто, кроме руководства «АКУМ» эти законопроекты видел? Почему их не придают гласности, почему их не обсуждает гражданское общество, почему они подаются как какая-то великая военная тайна, о которой должны знать избранные?

«Вот в парламент пришли истинные борцы за открытость и справедливость. От которых мы ждем полной открытости и соблюдения правил демократии. И у меня маленький вопрос: "А где можно увидеть проекты ваших инициатив? Нет, не названия, а именно полный текст документов, которые вы собираетесь внести в парламент».

Вы хотите поддержки общества? ОК. Так будьте открытыми перед ним. Я хочу видеть полный текст документов. А то вдруг вы завтра внесете какую-нибудь белиберду и я, вас поддержавший, буду выглядеть, мягко говоря, не очень. Как вы компенсируете мне мои моральные потери?» - написал на своей страничке в Фэйсбуке вице-премьер и экс-министр экономики Александр Муравский.

Действительно, ощущение такое, что и пакета-то законопроектов нет никакого, что все это какой-то блеф. А если не блеф, то почему эта информация кулуарная. Почему бы «АКУМ» не создать при себе экспертный совет, куда пригласить грамотных юристов, экономистов и т.д. Они бы на общественных началах и создали этот пакет. А своими депутатскими силами в условиях стресса они вряд ли что монументальное наваяют.

Но, скорее всего, не будет никакого Совета. Возможно, и пакет законопроектов останется только на словах, а в парламенте будет заявлено, что «Мы пытались, но нам не дали!». Ничего удивительного, иными словами, для правой оппозиции.

ПАВЕЛ МУНТЯН