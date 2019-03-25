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Семья
Студентка из Молдовы получила работу в одном из лучших ресторанов мира
25.03.2019

Наша соотечественница теперь творит бок о бок с легендарным шеф-поваром Массимо Боттура

Молдаванка Дойна Паулеско окончила в Италии международную школу итальянской кухни ALMA. 25-летняя девушка стала лучшей студенткой из 69 выпускников школы. Прилежная учеба помогла Дойне пройти стажировку в одном из лучших ресторанов мира, а затем и вовсе остаться там на работу

Дойна была лучшей ученицей в кулинарной школе Фото: Соцсети

Дойна была лучшей ученицей в кулинарной школеФото: СОЦСЕТИ

Osteria Francescana - это ресторан, которым владеет и управляет шеф-повар Массимо Боттура в Модене, Италия. По состоянию на 2018 год Osteria Francescana (у ресторана три звезды Мишлен) была названа лучшим рестораном в мире среди 50 лучших ресторанов мира.


 
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