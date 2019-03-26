«Наши сотрудники полиции, заставившие граждан Молдовы снять деньги в банкомате, чтобы их хватило на взятку, будут уволены!»

Блюстители правопорядка открытым текстом требовали хоть что-то — евро, гривны или молдавские леи [что делать в такой ситуации]

Жительница Молдовы опубликовала возмущенный пост в соцсетях: «Решила написать и разместить эти фото, потому что моему возмущению нет предела. Мы с мужем поехали в Украину, на перекрестке Затоки и Сергеевки нас остановила ГАИ. Проверив документы и поняв, что придраться не к чему, посадили мужа в свою машину и сказали, что он пьян. На просьбу мужа подуть в трубку отказали.

А дальше прямым текстом - ДАВАЙТЕ ДЕНЬГИ любые, леи, гривны, евро. Но, когда спросили, нет ли у мужа карточки, это был предел. Муж подумал, что у них в машине банкомат. Предложили подвезти мужа в Белгород к банку. Такого в нашей жизни еще не было. Грабители в погонах на дороге грабят народ. Ничего святого у этих людей не осталось. Я не знаю, в какие инстанции обращаться в Одессе. Я сделала фото машины пока они «раздевали» моего мужа, на котором отчетливо видны номера машины и лица этих «блюстителей» поряд

Дмитрий Головин

КОММЕНТАРИЙ ПОЛИЦИИ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

- В отношении этой информации о том, что произошло с гражданами Молдовы в Белгород-Днестровском районе, ведется служебная проверка, - сообщил нам глава Национальной полиции Одесской области Дмитрий Головин. - Сотрудники полиции, изображенные на фото установлены, они будут либо уволены, либо в их отношении будет возбуждено уголовное производство. Им может угрожать реальный срок лишения свободы.

- Как нашим согражданам поступать, чтобы не оказаться в подобной ситуации?

Заранее узнать телефоны доверия соответствующих служб. Там вам ответят на русском, без переводчика. Будет действовать мобильное приложение, по которому можно будет пожаловаться на конкретных сотрудников полиции. Мы знаем, что такая проблематика существует и мы будем с ней беспощадно бороться!

ЛЕОНИД РЯБКОВ