Израиль депортирует нелегалов из Молдовы

Они въехали в страну по туристическим визам. Израиль высылает группу нелегалов из Украины, Грузии, Молдовы и России. Их задержали инспекторы Управления регистрации населения и иммиграции ("Рашут ха-охлусин ве ха-хагира") при МВД в понедельник, 25 марта, сообщает vesti.co.il.

Среди арестованных - 22 женщины и 7 мужчин. Все они работали без рабочих виз в одном из учреждений в Нес-Ционе.

Большая часть нелегалов - граждане Украины, остальные — из Грузии, России, Польши и Молдовы. Они въехали в Израиль как туристы на законных основаниях, но своевременно не покинули страну.

Некоторые из них обратились к властям Израиля с просьбой о предоставлении политического убежища или вида на жительство по гуманитарным соображениям, однако в этих просьбах им было отказано.

Все задержанные будут депортированы из Израиля. Против работодателя открыто уголовное дело.

Как ранее сообщали "Вести", по состоянию на конец 2018 года в Израиле жили 167.000 иностранных рабочих, почти каждый третий попал в страну по туристической визе. Эти данные опубликовало Центральное статистическое бюро.

Подсчитано, что по состоянию на 2017 год в еврейском государстве законно проживали 100.000 иностранных граждан, которые прибывали на протяжении предыдущих 14 лет.

За тот же 2017 год, отмечается в отчете, 57.000 гастарбайтеров въехали в Израиль, 50.000 покинули его территорию.

Основные поставщики законной рабочей силы из-за рубежа – это Таиланд (25%), Филиппины (22%), Молдова (15%) и Индия (11,5%).