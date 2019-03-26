Пентагон закупал у Молдовы истребители МиГ-29 за копеечные цены

Спустя три десятка лет, истребитель по-прежнему остаётся актуальным. МиГ-29 предстал глазам зарубежной публики в 1990-м году и сразу же снискал глубочайшее уважение, даже несмотря на то, что первый же демонстрационный полёт машины за рубежом завершился авиакатастрофой.

Сейчас, спустя три десятка лет, истребитель по-прежнему остаётся актуальным, и, вне всяких сомнений, если бы не драматические события с развалом СССР в начале 90-х годов прошлого века, он стал бы самым массовым военным самолётом в мире, повторяя предыдущий успех МиГ-21. Об этом сообщает издание National Interests.

Однако многие страны, ранее закупавшие МиГ-и, были вынуждены в силу изменившейся геополитической обстановки ориентироваться на самолёты американского производства. В РМ в 90-е годы были свои МиГ-29, хотя и не в самом современном оснащении. Один из них был потерян в приднестровском конфликте 23-го июня 1992-го года, ещё один был подарен Румынии в за помощь в приднестровской войне, в 1994-м году четыре самолёта были проданы в Южный Йемен, но там они успели полетать лишь пару дней, после чего были захвачены. А оставшиеся в 1997-м году вознамерился купить Иран.

Но прознавшее об этом руководство США, не желая усиления этой страны, надавило на руководство РМ и вынудило его продать МиГ-и в США - практически за бесценок, по официальной версии (по неофициальной же на этом хорошо заработал посредник Валериу Пасат). Трудно сказать, полезны ли американцам эти старые МиГ-и, купленные ими в базовой конфигурации, самых первых годов выпуска, и серьёзно сдавшие вследствие неоптимальных условий хранения в течение тех лет, пока они находились в РМ.

Всё же в РФ не сидят сложа руки и постоянно модернизируют самолёт - новая авионика, новые прицельные комплексы, модернизированные двигатели с изменяемыми векторами тяги.

Всё это позволяет МиГ-29 оставаться и сегодня грозным оружием, что признают и сами американцы - их эксперты дают понять, что летать на МиГ-ах легче, они маневреннее, чем американские аналоги F-15 и даже F-16, сообщает Утро.ру. Их выводы подтверждаются и израильскими пилотами, имевшими возможность полетать в условиях, которые можно называть боевыми, за штурвалом самых разных машин.