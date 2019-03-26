Сборная Молдовы не смогла забить Турции, как это сделала в матче с чемпионами мира

Наша национальная команда проиграла и второй матч отбора к Евро-2020 со счетом 0:4

После домашнего поражения от французов со счетом 1:4 в стартовом матче отбора к Евро-2020 нашу национальную сборную ожидал совсем непростой выезд в Турцию. И опасения оправдались.

Пропустив первый мяч на 24-й минуте, сборная Молдовы тут же пропустили второй. В втором тайме Бурак Йылмаз не смог переиграть нашего вратаря Алексея Кошелева, но тут же после подачи углового Дженк оформляет дубль. Алексей Кошелев, помимо того, что вытащил пенальти, сделал еще несколько потрясающих сэйвов. Браво, Алексей!

На 70-й минуте Айхан устанавливает окончательный счет - 4:0 в пользу сборной Турции. После этого гости сделали несколько подходов к воротам турецкой сборной, но забить гол престижа, как в Кишиневе чемпионам мира не смогли. Скорее, турки были близки к тому, чтобы сделать счет совсем уж разгромным.

ЛЕОНИД РЯБКОВ