«Из мальчика в девочку»: В Петербурге провели уникальную операцию 8-месячному ребенку

Малышка родилась с патологией половых органов.

Врачи детской больницы святой Марии Магдалины в Петербурге сегодня, 22 марта, провели уникальную операцию, «поменяв пол» маленькому ребенку. Восьмимесячную малышку необходимо было отправить под нож для того, чтобы избавить ее от мужских половых органов. Точнее, очень похожих на мужские.

Специалисты говорят, что в петербургской больнице провели сложнейшую операцию «бесполому» маленькому пациенту. Сделать из маленького ребенка похожего на мальчика, девочку – большого стоит.

- Не совсем корректно говорить, что из мальчика сделали девочку. Она родилась генетически девочкой. У нее были патологии с половыми органами, - пояснили «КП»-Петербург в больнице святой Марии Магдалины.

Малышка родилась с набором хромосом девочки, а выглядит как мальчик. При этом внешние и внутренние половые органы ребенка полностью или частично отсутствуют. Как оказалось, данную операцию крайне важно было сделать именно тогда, пока ребенок еще совсем маленький. Дело в том, что половая идентификация у детей начинается с двух лет. Поэтому, если у малышки остались «промежуточные половые органы», это могло бы крайне негативно повлиять на ее психику.

Уникальную операцию провел хирург, заведующий Уроандрологическим центром Детской городской больницы №2 святой Марии Магдалины Руслан Батрутдинов. Все прошло удачно. Ребенок чувствует себя хорошо.

ЛИЛИЯ КОЗЛОВА