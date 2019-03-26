Бывший депутат рассказала, чем займется дальше: «С сегодняшнего дня я возвращаюсь домой»

Бывший депутат-демократ Валентина Ротару утверждает, что «конец одного, это всегда начало другого».

Как сообщает Трибуна, после завершения срока депутатского мандата Валентина Ротару рассказала, чем она будет заниматься дальше.

«Я сменю законодательную деятельность на исполнительную! С сегодняшнего дня я возвращаюсь домой! Институт матери и ребенка – мое родное место, мой дом!»,- написала Ротару.

Напоминаем, что Валентина Ротару была депутатом с марта 2016 года по март 2019 года. Ранее она занимала должность заместителя министра здравоохранения.

На парламентских выборах от 24 февраля Валентина Ротару баллотировалась от ДПМ по одномандатному округу № 23 (Кишинэу), однако, депутатский мандат не получила. В национальном списке ДПМ Валентины Ротару нет.

Андриана Кептине