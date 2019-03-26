„Уравнение” с двумя неизвестными в задаче с формированием парламентского большинства

Вице-директор Института юридических, политических и социологических наук Виктор Жук считает, что в возникшей после парламентских выборов и заседания по созданию нового законодательного органа ситуации существуют два неизвестных параметра. Первый – будет создано или нет парламентское большинство, и второй – блок ACUM пойдёт в полном составе или распадётся на две фракции, передаёт IPN.

„Насчёт первого я бы сказал, что любой вариант возможен, так как пока что участники в основном предъявляют друг другу претензии, а не пытаются определить большинство”, - заявил Виктор Жук в передаче „Fabrika” на телеканале Publika TV.

„Если блок ACUM войдёт в коалицию с социалистами, то в этом случае основным лозунгом станет демонтаж существующего сейчас режима. Если сформирует коалицию с демократами, тогда фундаментом послужит приближение к Евросоюзу. По-моему, наибольшие шансы получила бы коалиция „Pro Moldova” между социалистами и демократами, которая попыталась бы проводить уравновешенную политику, хотя Партии социалистов РМ придётся объяснить своему электорату некоторые аспекты идентичности”, - отметил вице-директор Институтa. Виктор Жук не исключает и варианта досрочных выборов.

Политический аналитик Анатол Цэрану заявляет, что Конституция РМ специально не предусматривает созыва фракций президентом, и что он является посредником в переговорах фракций и в формировании парламентского большинства. „Да, президент назначает кандидата на пост премьер-министра для формирования правительства. Политические силы, вошедшие в состав парламента, на данный момент не способны назвать конфигурацию создания законодательного большинства, что предоставляет президенту Игорю Додону возможность проявить себя политически. Разумеется, он в этом пытается заработать политический капитал”, - считает комментатор.

По его мнению, участие блока ACUM в управлении государством невозможно, если учесть, что он „сжёг все мосты” за собой. „Тем более, что им сейчас не до управления. Они думают, как бы сохранить внутреннее единство и как выбраться из этого затруднения без больших политических и имиджевых потерь”, - говорит Анатол Цэрану.

В результате парламентских выборов от 24 февраля ни одна из четырех партий, которые вошли в законодательную власть, не получила большинства голосов. Таким образом, для голосования правительства необходимо парламентское большинство.

В понедельник, 25 марта, президент Республики Молдова Игорь Додон пригласил Партию социалистов, Демократическую партию и Избирательный блок ACUM обсудить вопрос формирования парламентского большинства или, при необходимости, о начале подготовки к проведению досрочных выборов. Глава государства ожидает по очереди лидеров трех партий во вторник, 26 марта, в Государственной резиденции на улице Николая Йорга.