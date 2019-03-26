Николае Негру: Итог переговоров Игоря Додона с партиями не зависит от президента, а от политических формирований

Итог переговоров, начатых президентом Игорем Додоном с политическими партиями, прошедшими в парламент, не зависит от главы государства, а от партий. На данный момент нельзя предположить какие-либо выводы. Таково мнение обозревателя Николая Негру, передает IPN.

Журналист говорит об инициативе Игоря Додона провести переговоры с политическими партиями, что глава государства таким образом, выполняет свои функции соответственно Конституции Республики Молдова. Николае Негру отмечает, что президент должен был также пригласить лидера партии «Шор» Илана Шора на переговоры, как он поступил с лидерами ДПМ, ПСРМ и ACUM. „Г-н Додон, вероятно, обижен на г-на Шора за присвоение тем части своего электората, потому что те более 8% голосов, полученные партией „Шор”, безусловно, пришли от электората, который бы проголосовал за ПСРМ”, - считает Николае Негру.

„Вот чего мне не хватает – не вижу в этих партиях плюрализма, а может быть этот плюрализм существует, но не проявляется”, - отметил обозреватель в передаче „Țara” на телеканале Vocea Basarabiei

Директор лицея „Gheorghe Asachi” Борис Волосатай, бывший независимый кандидат на парламентских выборах, утверждает, что у нынешнего парламента есть только одно „крыло”, если учесть, что в законодательный орган не попала ни одна партия подлинно правого толка. „У нас нет правого крыла, есть лишь центр и левый фланг. На нашем пути продвижения по европейскому пути нет компромисса, поскольку вероятного предположения, что блок ACUM пойдет с ДПМ по этому пути вперед в направлении ЕС, не существует. Как бы то ни было, любая другая формула будет означать либо стагнацию или пересмотр этих позиций”, - говорит Борис Волосатай.

По его славам, Республика Молдова не может очень долго ждать формирования коалиции, так как не существует механизма, который бы работал независимо от назначения или не назначения премьер-министра.

В понедельник, 25 марта, президент Республики Молдова Игорь Додон пригласил депутатов от Партии социалистов, Демократической партии и избирательного блока ACUM на переговоры по формированию парламентского большинства или, если возникнет необходимость, по досрочным выборам. Глава государства ждёт по очереди лидеров этих трёх партий во вторник, 26 марта, в Государственной Резиденции на улице Николае Йорга.