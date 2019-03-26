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Жасмин раскритиковали за золотой «Бентли» на похоронах Юлии Началовой
26.03.2019

Певицу и жену Илана Шора раскритиковали за то, что на похороны Юлии Началовой она приехала на золотом «Бентли». С критикой выступил шоумен Рустам Солнцев, назвавший такое поведение «дном».

- Певица Жасмин пошла на рекорд в своей духовности. Она припарковалась недалеко от могилы на цветастом «Бентли». Понтовая девчуля при бабосах не расслабляется никогда. Мол, упыри несчастные, мамочка покажет вам ваше место! - возмутился шоумен.

Шоумен назвал недопустимым то, как себя повела певица Жасмин - припарковавшись на видном месте, она невозмутимо пошла прощаться с коллегой, передает starhit.ru.

- Считаете Жасмин после этого плохим человеком? Я — точно нет. Только добрый и хороший человек не пожалеет самое дорогое, чтобы развеять горе окружающих. Жасмин, детка, спасибо тебе за новые смыслы, за новое дно, - добавил артист.

Напомним, что ранее роскошный автомобиль известной российской певицы Жасмин – супруги Илана Шора,стал объектом пристального внимания прессы. За молдавского бизнесмена с неоднозначной репутацией певица вышла замуж в 2011 году, а в июне 2017 года его приговорили к 7,5 годам лишения свободы за хищение миллиарда долларов из трех молдавских банков. Но в тюрьму муж певицы так и не попал, более того, сейчас он даже стал депутатом парламента Молдовы.

После скандала, связанного с арестом и решением суда в отношении мужа певицы, появилось предположение, что финансовое положение семьи Жасмин оставляет желать лучшего. Судя по всему, артистка решила развеять подобные сомнения, продемонстрировав столь дорогостоящую покупку. Стоит ли говорить о том, что в автомобиле есть все для комфортных поездок: к примеру, передние кресла регулируются электрически, имеют функцию массажа, подогрева и вентиляции. В их заднюю часть встроены мультимедийные экраны, есть выдвижные столики для ноутбука. Кроме того, ездит певица с «блатными» номерами (777), подчеркивая, тем самым, статус звезды.


 
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