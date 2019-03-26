Глава украинской делегации ПАСЕ: отправьте Зеленского в Молдову

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев считает, что кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому стоит съездить в Молдову.

Согласно мнению Арьева, на примере Молдовы и Приднестровья Зеленский сможет понять, к чему приведут переговоры с Россией о Крыме и Донбассе. Об этом глава украинской делегации написал на своей странице в соцсетях.

- Вчера кандидат от Владимир Зеленский подтвердил, что готов договариваться с Путиным по Крыму и Донбассу. Отправьте его кто-то в Молдову, если поймаете. Там и переговоры вели, и пророссийскую власть кучу раз избирали, и на колени становились фигурально, а Приднестровье до сих пор является отдельным непризнанным анклавом с российской армией на территории. Успешно договорились? Поэтому без сильных армии и главнокомандующего у нас ничего не будет, - написал Арьев.

В ближайшие выходные Украина будет выбирать президента государства, и в субботу 30 марта в «день тишины» половину дня на телеканале «1+1» будут транслироваться программы с участием кандидата в президенты Владимира Зеленского. Несмотря на то, что украинское законодательство запрещает агитацию за 24 часа последней пятницы перед выборами.