26 Марта 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Югу Молдовы, Украины и России угрожает засушливость
26.03.2019

Югу Молдовы, Украины и причерноморским областям России в XXI веке угрожает нарастание засушливости из-за изменения климата, заявил директор главной геофизической обсерватории Росгидромета имени Воейкова Владимир Катцов.

«Обширному региону, прилегающему к Средиземному морю, включая юг Украины и Молдовы, угрожает нарастание засушливости. Ситуация с засухами в этих регионах по модельным расчётам будет ухудшаться. А адаптироваться к этому проще там, где экономика сильнее. Проблема водных ресурсов – это одна из ключевых проблем XXI века», – сказал эксперт, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, с такими же неприятными последствиями глобального потепления может столкнуться и юг России.

«Кроме того, практически повсеместно ожидается ухудшение статистики волн тепла – продолжительных периодов жары, опасных и для населения, и для экономики, и для природных систем. Конечно, не каждый год, но волны жары будут становиться продолжительнее и случаться чаще», – добавил Катцов.


 
Количество просмотров:
64
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.