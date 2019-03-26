Югу Молдовы, Украины и России угрожает засушливость

Югу Молдовы, Украины и причерноморским областям России в XXI веке угрожает нарастание засушливости из-за изменения климата, заявил директор главной геофизической обсерватории Росгидромета имени Воейкова Владимир Катцов.

«Обширному региону, прилегающему к Средиземному морю, включая юг Украины и Молдовы, угрожает нарастание засушливости. Ситуация с засухами в этих регионах по модельным расчётам будет ухудшаться. А адаптироваться к этому проще там, где экономика сильнее. Проблема водных ресурсов – это одна из ключевых проблем XXI века», – сказал эксперт, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, с такими же неприятными последствиями глобального потепления может столкнуться и юг России.

«Кроме того, практически повсеместно ожидается ухудшение статистики волн тепла – продолжительных периодов жары, опасных и для населения, и для экономики, и для природных систем. Конечно, не каждый год, но волны жары будут становиться продолжительнее и случаться чаще», – добавил Катцов.