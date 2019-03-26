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«Почему власти Молдовы отовсюду целенаправленно вытесняют русский язык?»
26.03.2019

Интервью корреспондента «КП» с советником президента по межэтническим отношениям Сергеем Мишиным.

В нынешнем году впервые в истории страны в аппарате главы государства появилась новая должность – советник президента РМ по межэтническим отношениям. Заступившего на этот пост Сергея Мишина мы попросили рассказать о своих первых наработках и ближайших планах.

Орден для барона

- Вы приступили к выполнению своих обязанностей почти три месяца назад – 4 января. Что успели за это время? Знаю, что в кабинете вы не засиживаетесь.

- Я действительно много езжу по республике, знакомлюсь с руководителями этнических общественных организаций. Хочется увидеть, как обустроены они на местах, с какими проблемами сталкиваются, как планируют свою работу. Очень содержательными были встречи с председателями русских общин в Сороках, в Бессарабке, в Дрокии, в Кагуле. Обстоятельно пообщался с лидерами общественных организаций болгар, азербайджанцев, армян, с бароном ромов. Кроме того, много важного почерпнул в беседах с руководителями ряда военно-патриотических организаций. Конечно, не теряю контакта с руководителем организации «За русский язык» Михаилом Ахремцевым, с заместителем председателя Русской общины РМ Михаилом Сидоровым, возглавляющим Информационно-аналитический правозащитный центр при Координационном совете российских соотечественников.

В этот период по моему представлению Орденами почета были награждены барон ромов Артур Черарь и башкан Гагаузии Ирина Влах. Считаю это очень важным, поскольку прежде их вклад в укрепление межэтнического согласия в стране, в сохранение культуры этих народов на государственном уровне отмечен не был.

Конечно, не сидел я в кабинете и в дни празднования Масленицы – побывал в Комрате, в Бессарабке, на торжестве в столичном парке. Повсюду беседовал с активистами русских общин, вникал во многие вопросы. К примеру, мы сейчас продумываем, как смогут участвовать этнокультурные организации в мероприятиях, посвященных объявленному в стране Году семьи.

- Какие болевые точки были затронуты в беседе с бароном ромов?

- В основном они касались сферы образования. Будем в самое ближайшее время решать вопрос об открытии в Сороках или в Атаках школьного класса, где начнут изучать язык ромов, культуру этого этноса. Барон высказал сожаление, что в парламенте нет представителя ромов Молдовы. Но тут пришлось напомнить, что никто не мешал им выдвинуть своих кандидатов по одномандатным округам, активнее сотрудничать с политическими партиями. Ведь у ромов много общественных организаций, которые возглавляют яркие личности, известные не только среди соплеменников: те же Артур и Роберт Черарь, ряд авторитетных бизнесменов. Но заявлять о себе, проявлять инициативу на политическом фланге пока они не спешат. И тут, как говорится, винить некого.

- Какова в целом этническая картина нового депутатского корпуса?

- Если в прошлом парламенте представители нетитульных наций составляли около 15 процентов депутатов, то в нынешнем –30 процентов. Так, впервые среди народных избранников – председатель армянской общины Гайк Вартанян, лидер болгарской организации Иван Забунов. Причем обладателем депутатского мандата стал и бывший глава Тараклийского района Кирилл Татарлы.

- Известно, что Болгария разработала проект «Возрождение», который предполагает переселение из Молдовы и Украины на историческую родину ста тысяч болгар. Там им обещают решение многих вопросов, связанных с трудоустройством, с жильем. Как вы смотрите на такую инициативу?

- Понятно, что препятствовать выезду людей из страны никто не вправе. Если социальные, экономические условия в другом государстве будут более привлекательными, люди все равно уедут. Так что теперь тут многое зависит от нас, от того, убережем ли мы Молдову от разрухи и раздора. У нашего болгарского населения есть территория компактного проживания – Тараклийский район. Согласно новой системе выборов, для него в парламенте предусмотрен отдельный мандат, хотя там проживает около 30 тысяч голосующих граждан, а по закону в избирательном округе их должно быть не менее 55 тысяч. 24 февраля болгары Молдовы сделали свой выбор, проголосовав за авторитетного, отлично знающего регион человека. Теперь, опираясь на опыт, профессионализм И.Забунова и К. Татарлы, им легче будет решать свои проблемы на самом высоком уровне. Кроме того, с любыми вопросами они смогут обращаться и к советнику президента по межэтническим отношениям, и в комиссию по межэтническим связям Общественной палаты при президенте, которую возглавляет Елена Белякова.

- А какой видится вам общая картина на этнокультурном поле страны?

- Главный вывод: ни местные, ни центральные власти должного внимания, поддержки национальным меньшинствам не оказывают. Это видно уже по отношению к творческим коллективам этнокультурных организаций. Большинство из них вынуждены годами искать спонсоров, собирать деньги у родителей, чтобы пошить национальные костюмы, хоть изредка выезжать за пределы села, города на какой-то фестиваль. А ведь стоят эти костюмы для десятка человек примерно 30-40 тысяч леев. Деньги не космические. Я убежден, что подобные вопросы государство должно решать целенаправленно, системно. Необходимо проводить больше конкурсов, олимпиад, мастер-классов, где представители разных диаспор могли бы теснее общаться, знакомиться со всей богатейшей культурной палитрой молдавской земли. В этом плане можно многому поучиться у руководства Гагаузской автономии. Замечательно проходит в Вулканештахпраздник гагаузского костюма, всенародно отмечается «Хедерлез», где переплетаются глубинные народные традиции. Эти и многие другие этнокультурные форумы, торжества активно поддерживает Исполком автономии.

- Кстати, в проблемы жителей Гагаузии вы тоже намерены вникать, или при наличии автономного образования они не попадут в сферу вашего внимания?

- Жизнь Гагаузии регламентирована специальным законом от 1994 года и двумя статьями Конституции – 110 и 111. Но за четверть века накопилось немало вопросов, которые требуют корректировки отдельных законодательных норм. В июне прошлого года руководство автономии попыталось представить в парламент соответствующий пакет законопроектов, но парламентское большинство не приняло его к рассмотрению. Теперь изучить их предстоит новому депутатскому корпусу, и я также готов включиться в эту работу.

На генетическом уровне

- Появление в аппарате президента должности, которую вы занимаете, было событием ожидаемым. Об этом И. Додона просили руководители ряда этнокультурных организаций, жители многих регионов республики, с которыми он встречался в ходе различных предвыборных кампаний. Понятно, что полиэтничность Молдовы – и великий дар, и большая ответственность главы государства за сохранение мира в стране.

А как вы считаете, почему этот пост был доверен именно вам?

- Данной проблематикой с 1998 года занимался мой отец. Уже тогда я, дипломированный юрист, активно помогал ему в разработке целого ряда документов. Скажем, чтобы обеспечить русскоязычным гражданам реальный доступ к правосудию, в 2001-2002 годах мы формулировали изменения, дополнения в Гражданско-процессуальный и Уголовно-процессуальный кодексы, вводя туда понятие «русский язык». В 2011 году известным силам удалось вновь вытеснить его из одной статьи кодекса, в связи с чем подать исковое заявление в суд стало возможным только на государственном языке. Бороться с этим я продолжал все последующие годы.

- На общественных началах?

- Да. С 2002 года я работал адвокатом, поэтому не понаслышке знаю, что в действительности заботит людей и на бытовом уровне, и в социальном, экономическом плане. А защита наших фундаментальных ценностей, прав русскоязычных граждан перешла ко мне, так сказать, на генетическом уровне. Я видел, как ответственно, глубоко, неравнодушно многие годы в этой сфере работал отец. Потому и для меня борьба на такой передовой, во главе общественной организации «За русский язык» стала совершенно естественной задачей. Особенно после того, как в июне 2018 года Конституционный суд признал Закон о функционировании языков устаревшим. Выезжая в разные регионы, отвечая на вопросы журналистов, мы с коллегами объясняли, что в нынешних реалиях главная задача – защита не только русского языка как языка межнационального общения, но и молдавского – как государственного языка.

Также мы подготовили не одну законодательную инициативу по ряду злободневных вопросов – по закону о лекарствах, о защите прав потребителей.

- Стоит вспомнить, что депутатские законодательные инициативы о внесении изменений в эти законы прежний парламент так и не удосужился рассмотреть. А правительство при этом дало на них отрицательное заключение, мотивируя свое решение тем, что использование русского языка в инструкциях к медикаментам и товарам повышает его статус и …ущемляет права представителей других национальных меньшинств.

- И это настоящий абсурд! Потому считаю очень важной нашу работу над новой редакцией Закона о функционировании языков. Надеюсь, парламент сможет её утвердить уже до конца весенне-летней сессии. Чтобы привести этот документ в соответствие с сегодняшним днем, были сохранены и дополнены его основные положения, в том числе закрепляющие за русским языком статус языка межнационального общения и его широкое использование в различных областях жизнедеятельности молдавского государства и общества.

Фото из арива семьи Мишиных

Фото из арива семьи Мишиных

- В 2013 году вы защитили диссертацию по теме «Конституционная характеристика парламентаризма в Республике Молдова»…

- Это так. Будучи конституционником, я разбираюсь в конституционном праве и, соответственно, во всех тех разночтениях, которыми «сдобрило» наше законодательство правящее большинство. Вдумайтесь: 78 процентов населения страны хотят жить в действительно независимой стране и считают государственным языком молдавский. Но при этом унионистское движение и прежнее парламентское большинство все агрессивнее продвигали свой прорумынский курс. Они пытались конституционно признать румынский государственным и в том же Основном законе утвердить евроинтеграцию как главный вектор в развитии Молдовы. А тем временем даже представители титульной нации в полнейшей растерянности заявляют, что, получая в судебной инстанции документы на государственном языке, они ничего в них не понимают! Дело в том, что в последние годы наша судебная система просто утонула в сугубо румынской терминологии. Особенно очевидно это стало в последние 7 лет. Понятно, что такие «языковые мины» закладывают сегодня и в других сферах деятельности.

- Но одной из главных проблем, которую вам придется решать, будет защита позиций русского языка?

- Сегодня власти всецело направлены на отказ от величайшего богатства – молдавско-русского билингвизма, на вытеснение русского языка из разных областей деятельности государства и общества, прежде всего из сферы официального использования, образования, информации. В новом Кодексе об образовании, гарантирующем обучение только на румынском, русский даже не упоминается в качестве языка преподавания! Он больше не является обязательным предметом в молдавских школах и может изучаться по выбору в качестве второго иностранного. Русскоязычные граждане не представлены в правительстве, министерствах и ведомствах, их практически нет в судебных инстанциях, прокуратуре, полиции.

В таких реалиях, находясь уже не в роли общественника, а в статусе официального лица, я смогу значительно весомее включаться в мониторинг исполнения органами власти республиканского и международного законодательства в области защиты прав нацменьшинств, принимать участие в подготовке необходимых законопроектов, законодательных инициатив.

- Наверное, в этом вам помогут и рекомендации международных правозащитных организаций, которые неоднократно выявляли грубейшие нарушения прав этнических меньшинств в Молдове.

- Конечно, ведь речь в них, в частности, идет о недостаточном представительстве русскоязычных граждан в органах власти, о низком качестве преподавания молдавского языка в русских школах, о необходимости создания версии правительственных веб-сайтов на языках меньшинств, о гарантировании возможности обращаться в госучреждения на государственном или русском языках – по усмотрению гражданина.

А главное, серьёзной опорой в нашей деятельности должно стать здоровое парламентское большинство, которое, надеюсь, будет сформировано. При его поддержке мы и сможем принять новую редакцию Закона о функционировании языков, увеличить количество часов и качество преподавания молдавского языка в русских школах, ввести его преподавание во всех без исключения русских детсадах. Причем не на уровне каких-то кружков, а на уровне занятий с профессиональными педагогами. В этом направлении Министерство образования, культуры и исследований должно, наконец, начать серьезную работу и всецело отвечать за ее результат. Мы не можем допустить, чтобы молдавские дети перестали изучать русский – один из шести официальных языков ООН, язык великой культуры, который, кстати, в Китае, в ряде других стран учат с 1 класса.

«Война компроматов меня не пугает»

- Но пока замкнутый круг существует. Резолюция ПАСЕ от 23 января 2018 года настаивает, чтобы треть мест в органах публичной власти предоставлялись гражданам нетитульной национальности. Они же, согласно местному законодательству, должны для этого владеть госязыком…

- Моя позиция такова: если речь о высококлассном профессионале – нужно доверить ему этот пост и тут же обозначить реальный срок, в течение которого он должен выучить язык. Убежден, что подобная мотивация поможет человеку решить эту проблему.

- Всё же странная ситуация: многие существующие в стране законы по защите прав нацменьшинств одобрены на самом высоком международном уровне. Но их несоблюдение приводит к плачевным последствиям…

- Это так. Скажем, Закон о функционировании языков был признан Венецианской комиссией как один из лучших на постсоветском пространстве. Существует хороший закон о защите прав нацменьшинств, принятый в 2001 году. В 1996 году Молдова ратифицировала Европейскую конвенцию о правах национальных меньшинств. Внятно говорится о защите культурных ценностей и языков нацменьшинств в статье 13 ч.2 Конституции РМ. Но при всем при этом из лекарств, поступающих к нам из России, выбрасывают инструкции на русском языке, заменяя их текстом на молдавском, который на латинице не могут прочитать даже многие молдаване пожилого возраста. Разве это не издевательство над людьми? А на сайте парламента вы можете прочитать информацию на румынском (именно так он там обозначен), на английском и на французском языках. Хотя в сентябре прошлого года Совет по дискриминации четко рекомендовал переводить ее и на русский.

Суть же в том, что Концепция национальной политики, утвержденная в 2003 году, во многом уже не учитывает реалии сегодняшнего дня. А Стратегия по укреплению межэтнических отношений на 2017-2027 годы, утвержденная правительством, вообще не выдерживает никакой критики. Поэтому, по инициативе президента И. Додона, уже до конца нынешнего года планируется разработать и утвердить новую Концепцию национальной политики страны на ближайшие 10 лет. Она и должна расставить все точки над i.

- На новой должности вы наверняка окажетесь под огнем критики тех, кто менее всего заинтересован в межэтническом мире в стране. Готовы к этому?

- Косвенно я в политике с 1998 года и повидал немало. Меня все эти интриги, война компроматов не пугают. Ясно, что недруги попытаются состряпать небылицы на фоне моей адвокатской деятельности, сочинить легенды о неких подконтрольных мне фирмах. В 2012 году они даже уверяли, что отец вышел из партии, чтобы защитить мой бизнес. Все это полная чушь, которую выдумывают от злости и бессилия!

А главное, я знаю, ради чего пошел на эти баррикады. Двум моим младшим сыновьям – близнецам по 6 лет. Оба с удовольствием изучают и молдавский, и английский языки. Хочется верить, что им предстоит взрослеть и жить в стране, где со всех трибун звучащий лозунг «Единство – в многообразии» будет не пустым звуком, а реальностью.

ТАТЬЯНА БОРИСОВА


 
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