Блок ACUM распался на две фракции ППДП и ПДС

Объявлено о распаде ПДС и ППДП. Источники из ПДС говорят, что на это время запланировано подписание так называемого "договора о сотрудничестве" блока ACUM.

Эти же источники добавляют, что документ описывает механизм сотрудничества в парламенте двух фракций, причем проект был разработан людьми Майи Санду, чтобы объяснить общественности решение о разделении.

Лидер ППДП Андрей Нэстасе настаивал на единой фракции, которую он же намеревался возглавить, однако Санду была непреклонна, требуя разделения при механизме сотрудничества.

Источники в ППДП говорят, что Нэстасе зол на Санду, ведь над этим документом работали долгое время за его спиной. Лишь в конце ППДП делегировал вице-председателя формирования Александру Слусаря для согласования содержания соглашения. Один из пунктов документа особенно возмутил Андрея Нэстасе, а именно то, что ПДС и ППДП пойдут вместе на местные выборы, однако именно Майя Санду оставляет за собой право выбрать кандидата на пост генерального мэра Кишинева, хотя Нэстасе давно метит в это кресло.

В сердцах лидер ППДП заявил главе ПДС, что не может подписать этот документ без согласия Национального Совета своей партии. Но в итоге, после длительных ссор, Санду и Нэстасе договорились все же во вторник подписать этот документ.

Отметим, что у этого договора нет никакой юридической силы, это всего лишь заявление о намерениях.