Я вообще не хочу об этом говорить, - Сергей Сырбу

Демократ Сергей Сырбу, оказавшийся в больнице из-за оплеухи, был выписан вчера, 25 марта. Как сообщила пресс-секретарь Больницы скорой медицинской помощи Кристина Горя, врачи провели амбулаторное лечение демократа.

Впрочем, на вопросы журналистов о том, будет ли депутат от партии демократов принимать участие в следующем заседании парламента, политик отвечать отказался.

- Я вообще не хочу об этом говорить. Прошу вашего понимания, - заявил порталу Unimedia Сергей Сырбу.

Напомним, что сегодня в социальной сети появилось сообщение, в котором описываются условия содержания Павла Григорчука. Активист Александр Рошко, ссылаясь на адвоката Григорчука, написал на своей странице в социальных сетях, что Павел находится в подвале 3 корпуса ПУ-13 (СИЗО).

Напомним, что 23 марта, в закрытом режиме прошло заседание суда по делу Павла Григорчука, обвиняемого в избиении депутата от ДПМ Сергея Сырбу. Прокуроры потребовали ареста Григорчука в рамках дела о хулиганстве, которое открыли, после того как депутат-демократ Сергей Сырбу заявил, что Григорчук его избил у столичного кафе. Григорчуку грозит до пяти лет тюрьмы. Активиста поместили под предварительный арест на 30 суток.

Накануне, 25 марта, спустя несколько дней после своего конфликта с Павлом Григорчуком Сергей Сырбу продолжает оставаться в больнице, несмотря на то, что врачи считают, что он вполне здоров и лечиться ему больше незачем. В 11 часов утра депутата осмотрела специальная комиссия, выводы врачей которой были единодушны - Сырбу можно выписывать. По всей видимости, политик решил прислушаться в рекомендациям врачей, которые не увидели в его состоянии ничего, что могло бы угрожать его здоровью.