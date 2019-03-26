Декларация о доходах за 2018 год: все, что нужно знать каждому

В связи с внесенными в налоговый кодекс в 2018 год изменениями у многих граждан Молдовы возникли вопросы с декларированием доходов за прошлый год. В 2018 году в республике изменились некоторые условия подачи в Налоговую службу деклараций о доходах физических лиц.

В первую очередь, это связано с введением с октября 2018 года единой ставки подоходного налога с физических лиц. До этого времени в республике действовала прогрессивная ставка подоходного налога – 7% с дохода, не превышающего 24750 леев, и 18% с сумм, превышающих этот порог. А с октября в стране действует единая ставка подоходного налога, равная 12%. Таким образом, за прошлый год придется подавать декларации за два периода – с января по 30 сентября и с 1 октября по 31 декабря.

Следует также учесть, что 1 октября предусмотрено увеличение размера ежегодного личного освобождения 11280 до 24 000 леев. Размер повышенного годового личного освобождения для инвалидов-участников боев за территориальную целостность Молдовы и войны в Афганистане увеличится с 16,8 тыс. до 30 тыс. леев, а освобождение на каждого иждивенца - с 2520 до 3000 леев. Кроме того налогоплательщики смогут воспользоваться ранее не использованными освобождениями за предыдущие налоговые периоды.

Кроме того, начиная с этого года, физическим лицам, работающим в двух или более местах, больше не нужно подавать декларацию. Это также связано с введением единой ставки налога, исключающей переплату или недоплату в бюджет. Однако, чтобы проверить, нет ли у вас переплаты или задолженности за первую половину года, декларацию все же лучше подать.

Если вдруг выяснится, что у вас имеется переплата подоходного налога, то вы можете вернуть свои деньги. Для этого нужно просто обратиться в налоговую службу с заявлением и предоставить свои банковские реквизиты. Тем, кто подал заявление через электронную службу, смогут получить деньги до 1 июня. Если же вы лично обратились в налоговую, то сможете получить их в течение 37 дней, начиная с 1 июля.

В каких случаях подать декларацию о подоходном налоге обязательно

В обязательном порядке подать декларацию о доходах за 2018 год должны те, кто помимо зарплаты получал еще какой-либо доход. В частности, речь идет о сдаче в аренду сельхозугодий, продаже автомобиля или квартиры.

Можно не подавать декларацию о доходах, полученных от сдачи в наем квартиры - в этом случае вы должны были платить налог ежемесячно. Также нет необходимости декларировать подарки и денежные переводы из-за рубежа.

Каким образом подается декларация

Декларацию о подоходном налоге теперь можно подать в любом отделении Налоговой службы, независимо от места прописки. В этом случае нужно прийти туда с удостоверением личности.

Заполненную декларацию можно также отправить по почте заказным письмом на адрес Налоговой службы. Инструкции по заполнению налоговой декларации и образцы бланков есть на сайте servicii.fisc.md.

Декларацию можно также подать в электронном виде. Однако этим вариантом могут воспользоваться только обладатели электронной или мобильной подписи. Электронную подпись можно оформить в Налоговой инспекции или в Центре информтехнологий и кибербезопасности, но на нее придется потратиться. При первоначальном оформлении придется заплатить 350 леев, а затем еще 200 леев в год – за продление.

Можно пойти по бюджетному пути – оформить мобильную подпись у операторов Orange или Moldcell. Там она, в зависимости от пакета, будет стоить от 6 банов до 3 леев.

Следует помнить! Декларация физического лица о подоходном налоге за налоговый период должна быть представлена не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным годом. В случае, если вы обязаны были подать декларацию о доходах, но не сделали этого, в Налоговом кодексе предусмотрены штрафы: для физических лиц они составляют от 200 до 400 леев.