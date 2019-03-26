Игорь Додон отправился в Бельцы, чтобы поздравить горожан с 75-летием со дня освобождения города от фашизма

Президент страны выступил перед собравшимися.

Сегодня Бельцы празднуют 75-летие освобождения от фашистов, север Молдовы в 1944-м освобождался быстрее, нежели центральная и южная часть, черёд которых подошёл лишь к лету. Президент страны Игорь Додон побывал в Бельцах в связи с сегодняшней датой и принял участие в соответствующих мероприятиях. Также он выступил перед собравшимися горожанами:

- Отправился с рабочей поездкой в Бельцы, где сегодня отмечается знаменательная дата – 75 лет со дня освобождения города от фашизма.

Вместе с послом России Олегом Васнецовым, послом Беларуси Сергеем Чичуком, примаром Бельц Николаем Григоришиным, епископом Бельцким и Фалештским Маркелом, депутатами Парламента, президентскими советниками, руководством Союза ветеранов войны и Союза офицеров, сотнями горожан отправились маршем к Мемориалу воинской славы, где возложили венки к Могиле неизвестного героя.

Выступил перед собравшимися и поздравил с днем освобождения Бельц. Отметил, что у нашего народа есть много того, что нас объединяет: история, государственность, православная вера и общая Победа. Считаю, что наш народ должен помнить о Великой Победе и передать эту память нашим детям и внукам.

Кроме того, напомнил присутствующим о своей инициативе: перед Днем Победы навестить всех живущих в Молдове ветеранов и отдать им дань уважения за их подвиги в годы Великой Отечественной войны. Убежден, что это нужно прежде всего нашей молодежи.

Напомню, что в 2019 году Молдова празднует 75-летие освобождения от фашизма. Первым населенным пунктом был город Сороки, а завершатся торжественные мероприятия 24 августа, в годовщину освобождения Кишинева в ходе Ясско-Кишиневской операции. Кроме того, 9 Мая в столице пройдет традиционный Марш Победы, - сообщил о мероприятии в сети Facebook глава государства.