Матери, попрошайничающие с детьми, могут быть лишены родительских прав

Матерям которые приучают детей к попрошайничеству, грозит лишение родительских прав. Предупреждение исходит от временно исполняющей обязанности главы муниципального управления по защите прав детей Лучии Качук, которая заявила что одновременно с потеплением погоды, все больше женщин с детьми занимаются попрошайничеством в парках или вблизи от церквей, особенно в выходные или праздничные дни, передает IPN.

На заседании в Примэрии Лучия Качук заявила что на прошлой неделе состоялись десятки выходов в территорию, некоторые с участием полиции. В большинстве случаев, речь идет о семьях из-за пределов Кишинева, состоящих на учете местных властей и получавших или получающих социальную помощь. Лучия Качук сказала что хотя им было доведено что им грозит лишение родительских прав, некоторые матери превратили попрошайничество в источник дохода. Недавно, женщина имела при себе 400 лей и сказала что один день попрошайничества позволяет ей неделю содержать ребенка.

«Процесс лишения родительских прав долог и труден, притом что есть мнение что ребенку в семье лучше. Мы не избавимся от этой проблемы пока все мы не перестанем подавать деньги попрошайкам. Это не выход. Существует множество социальных проектов, есть фонды из которых они получают поддержку. Ладно, денег не хватает, но ведь они покрывают определенную часть проблем.

Есть еще местная власть, которая должна заботиться об этих мамах», добавила Качук. Власти признают что особенно в сельской местности трудно найти работу, но все-таки можно, и интересы ребенка должны преобладать.