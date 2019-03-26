Киев смягчает позицию по Приднестровью?

На прошлой неделе СНБОУ отменил санкции против Молдавского металлургического завода в Приднестровье. В чем причина этого беспрецедентного события?

На минувшей неделе стало известно, что 20 марта украинский Совбез (СНБОУ) снял санкции с Молдавского металлургического завода — крупнейшего предприятия региона. Как известно, завод является одним из главных доноров экономики сепаратистского Приднестровья, в отношении которого власти Украины в течение последних лет проводили весьма жесткую политику. В этом смысле исключение ММЗ из санкционного списка эксперты восприняли очень неоднозначно на фоне регулярных заявлений из Киева о враждебной пророссийскости региона и о том, что российские войска там — потенциальный «второй фронт».

Дело было так: 14 мая 2018 года президент Украины Петр Порошенко ввел санкции против ЗАО «Молдавский металлургический завод». Указ Порошенко вводил на три года блокировку активов, запреты на торговые операции и вывод капиталов за пределы Украины, выполнение экономических и финансовых обязательств и госзакупки. По данным украинских СМИ, именно объединение металлургических предприятий «Укрметаллургпром» требовало запретить экспорта лома черных металлов из Украины в Приднестровье, куда, по словам президента «Укрметаллургпрома» Александра Каленкова, уходит до 20% украинского лома.

Несмотря на то, что предприятие де-юре является молдавским и осуществляет экспорт от имени Республики Молдова, молдавские чиновники, по всей видимости, решили не вмешиваться в эту историю и не вредить высокому уровню взаимоотношений с Украиной излишней заботой о сепаратистах. В течение года Кишинев не делал официальных заявлений в отношении ММЗ, чтобы пролить свет на свою позицию в этом вопросе.

В итоге на деле произошло то, чего никто не ожидал: Киев пошел на встречу Тирасполю и вывел рыбницкий завод из-под санкций, хотя еще буквально в начале марта президент «Укрметаллургпрома» Александр Каленков заявлял:

«Приднестровье – это российский анклав в Молдове, предприятие называется «Молдавский металлургический завод», но к Молдове он не имеет никакого отношения. И они имеют возможность покупать по завышенным ценам украинский металлолом, потому что они получают электроэнергию и газ практически бесплатно. «Газпром» им дает бесплатно зарабатывать. Они вымывают металлолом отсюда, из Украины и делают продукцию. На эти деньги существует этот анклав. Это практически одно крупное промышленное предприятие и сюда же в Украину они выкидывают свою продукцию, демпингуют и вытесняют наши рабочие места».

Решение по ММЗ кажется явным индикатором какого-то поворотного момента в отношениях Киева и Тирасполя, переосмыслением и корректировкой украинской внешней политики на молдавском направлении. Неслучайно это произошло после молдавских выборов. Голосование показало, что пророссийские силы Игоря Додона, раздражающего Киев своей невнятной позиции по Крыму, будут так или иначе интегрированы в будущую властную конфигурацию. Это значит, что Киеву придется пересмотреть формат взаимодействия с немного «обрусевшим» Кишиневом.

Сложно представить, что именно Тирасполь говорил Киеву и о чем конкретно договаривался. Единственное, что можно принять во внимание, так это январское интервью лидера Приднестровья Красносельского украинскому изданию «Европейская правда», в котором он несколько неожиданно назвал «…личные гарантии, что из Приднестровья не будет никаких агрессивных действий в отношении Украины. В том числе – со стороны российских войск в Приднестровье». Ничего особенного, но с 2014 года ни один политик в Приднестровье не позволял себе столь однозначных деклараций.

В таких обстоятельствах непраздным кажется вопрос о перспективах молдо-украинских отношений, единстве позиций и дальнейшей судьбе межгосударственных проектов, к примеру, совместного контроля на приднестровском участке границы.

Учитывая усиливающуюся интроверсию украинской политики, а также приближающиеся выборы, можно прогнозировать определённое смягчение позиции Киева по отношению к нынешней приднестровской администрации и максимальную «рационализацию» взаимоотношений с новым правительством Молдовы вплоть до полного охлаждения, если формат новой власти будет открыто вредить интересам Украины. Если прогноз верен, в ближайшее время в дискурсе вокруг Приднестровья со стороны Украины можно ожидать очередных «неожиданностей», для которых ситуация с металлургическим заводом стала лишь прологом.

Katrin Borodina