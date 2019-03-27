Снег до Молдовы не дойдет: В Румынии и Украине метут метели, а у нас в выходные уже 17 градусов тепла!

Пока отечественные СМИ пугают, что в Молдову возвращается зима, холодный циклон обходит страну стороной.

В Румынии вовсю заметает снегом – причем, достаточно близко от нас, в горах Предяла (см. видео). Как пишут местные, циклон подкрался незаметно – все выходные народ активно менял зимнюю резину на летнюю. Но и в соседней Украине не жарко: во вторник в Житомире выпал снег. Осадки были настолько сильными, что прохожие были вынуждены открывать зонтики (см. видео). Снегопад закончился через два часа…

Тем временем, видимо наблюдая за происходящим в соседних странах, не выдержали нервы у коллег из молдавских СМИ, которые начали выпускать «Молнии» о том, что на Молдову надвигается мороз со снегом. Но, как говорил один мой грузинский коллега на каком-то совещании, «нэ тарапися».

Рассказываем, что нас ждет в ближайшие дни. В среду, 27 марта, и в четверг незначительно похолодает (по сравнению с сегодняшним днем) – до 5-7 градусов выше нуля. Завтра на севере страны возможны кратковременные осадки в виде дождя, будет объявлено штормовое предупреждение в связи с сильным ветром.

29 марта начнет теплеть – уже около 10-12 градусов выше нуля, а в выходные ожидается отличная теплая погода без осадков: в субботу, 30 марта, 14-16 градусов выше нуля, а в воскресенье, 31 марта, 17-19 градусов тепла!

ЛИДИЯ ТКАЧ