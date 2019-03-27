Додон о том, чем грозит Молдове сокращение транзита газа через Украину

Глава республики рассказал, может ли Молдова рассчитывать на снижение цены на российский газ, а также прокомментировал возможное сокращение транзита голубого топлива через Украину.

Молдова не готова к возможному сокращению транзита российского газа через территорию Украины. К такому выводу можно прийти, исходя из заявлений президента республики Игоря Додона.

Ценовой вопрос

Как сказал глава государства в эфире одного из местных телеканалов, он видел много разных заявлений по поводу цены на российский газ.

"Я четко говорил и еще раз заявляю, что во второй половине этого года, если у нас будет нормальное правительство, нормальное парламентское большинство, то мы можем попробовать договориться с Россией по поводу снижения цены на газ", - подчеркнул президент.

Он пояснил, что для стран-членов ЕАЭС не действует 30-процентная пошлина на экспорт энергоресурсов.

"А для нас есть. Мы могли бы как наблюдатель попросить (о снижении – ред.). В этом был весь смысл. Текущий договор заканчивается 31 декабря 2019 года. Нужно обсуждать новый договор", - отметил глава республики. По мнению Додона, "если будет нормальное правительство", то можно рассчитывать на получение скидки на газ со стороны "Газпрома".

"Что будет если не будет такого правительства. В отчете "Молдовагаз", проекте бюджета, который они представили на этот год, заложен рост тарифов внутри страны на 35%. А они молчат. Это есть в документах. Я их видел. То есть неминуемо нужно будет увеличивать тариф внутри страны", - сказал Додон. По его словам, чтобы исключить подобную перспективу нужно такое правительство, с которым уже сейчас можно приступать к переговорам.

Возможное сокращение транзита газа через Украину

Глава республики обратил внимание на важную проблему, к обсуждению которой, как он подчеркнул, нужно приступать как можно быстрее.

"А что мы будем делать в конце этого года, когда, скорее всего, существенно снизится транзит газа через Украину? Я общался вчера со специалистами, вероятность очень большая снижения транзита хотя бы в два раза ", - отметил Додон.

Он напомнил, что на данный момент левый берег Днестра получает порядка миллиарда кубометров российского газа, а правый берег – два миллиарда.

"А откуда мы газ будем получать, если мы не договоримся, чтобы, если даже будет снижение транзита, нам хотя бы чуть-чуть дали, чтобы мы держали ситуацию", - отметил Додон. Президент обратил внимание на газопровод Яссы-Кишинев. Как отметил глава республики, по проектной документации нужно 28 месяцев, чтобы построить этот объект.

"И это без станции, чтобы было нормальное давление. А она стоит 150-200 миллионов. Откуда мы получим газ после 1 января 2020? Кто этим должен заниматься? Додон? Этим должно заниматься правительство", - отметил президент.

Глава республики считает, что это серьезная проблема, которую надо решать "не завтра или после завтра, а вчера и позавчера".