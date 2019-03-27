В Молдове изменились правила предоставления пособия по безработнице

Получатели могут уже получить деньги в марте.

По сообщению Национальной кассы социального страхования (НКСС), правила вступили в силу 10 февраля, а получатели могут уже получить деньги в марте. Согласно закону, территориальное подразделение Агентства занятости населения устанавливает право на пособие по безработице, а затем в Территориальной кассе социального страхования определяют размер пособия.

Размер пособия по безработице рассчитывается на основе застрахованного дохода получателя, полученного в течение 12 месяцев из последних 24 календарных месяцев, предшествующих дате регистрации статуса безработного. В то же время, размер пособия по безработице определяется в зависимости от обстоятельств, при которых безработный прекратил трудовую деятельность, но пособие не может превышать размер среднемесячной зарплаты по экономике за предыдущий год.

В частности, если человек был уволен после - ликвидации или прекращения деятельности работодателя, сокращения численности или статуса персонала или, в случае смерти работодателя или его исчезновении без уведомления - то размер пособия составит 50% от среднемесячного застрахованного дохода за последние 12 месяцев из последних 24 календарных месяца, предшествующих дате регистрации со статусом безработного. В случае прекращения работы по иным обстоятельствам, размер пособия составит 40% от среднемесячного застрахованного дохода за последние 12 месяцев из последних 24 календарных месяцев, предшествующих дате регистрации со статусом безработного. Застрахованный доход подтверждается информацией из личного счета социального страхования заявителя.

Таким образом, для расчета размера пособия по безработице не требуется представление документов бенефициаром. Пособие по безработице выплачивается в течение 5-9 месяцев, в зависимости от страхового стажа заявителя. Отмечается, что пособие по безработице выплачивается на срок от 5 до 9 месяцев, в зависимости от трудового стажа ныне безработного: 5 календарных месяцев, в случае от 12 месяцев до 10 лет стажа; 7 календарных месяцев - от 10 до 15 лет; 9 календарных месяцев - более 15 лет.