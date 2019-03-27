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Общество
Страдаете ли вы от перевода часов на летнее или зимнее время?
27.03.2019

В ночь с 30 на 31 марта Молдова переходит на летнее время, поэтому стрелки часов придется передвинуть на час вперед.

Владимир КОЛЕСНИЧЕНКО, бизнесмен:

- Уже привык к тому, что время переводят два раза в год. Наше поколение привыкает ко всему! Но я сторонник того, чтобы время не переводить, потому что это сбивает с ритма и создает определенный дискомфорт.

Татьяна ДРАГАНОВА, менеджер:

- Находясь постоянно дома со своей почти полугодовалой дочкой, практически не заметила момента перевода часов! Для меня день и ночь перемешались, потому что несколько раз посреди ночи приходится вставать. Поэтому час туда или обратно – для меня особой роли не играет.

Екатерина ЖИКОЛ, дизайнер:

- Тяжело в первую неделю после перевода стрелок, особенно весной. Все-таки ложиться раньше не получается, а вот вставать на час раньше – приходится. Постепенно привыкаешь, перестраиваешь свой режим и потом даже не обращаешь на это внимания.

Валентина МИХАЛКО, графический дизайнер:

- Скорее нет, чем да. Как-то даже не обращаю на это внимания. Даже порой забываю перевести стрелки, хорошо, что на гаджетах это происходит автоматически.

Анна МЫЦУ, менеджер по продажам:

- Да, очень. Долго потом не могу прийти в себя. Особенно угнетает перевод стрелок на час вперед. Не успеешь оглянуться, как день уже прошел и вроде как нужно ложиться спать, но еще не хочется. Лучше бы отказались от этой идеи. Только мучаемся.

Татьяна БУРОВА, медсестра:

- Это последнее, от чего я страдаю. Но, наверное, я бы хотела, чтобы всегда было летнее время. Ведь дни тогда длиннее будут, я правильно понимаю? Жаль, что нельзя поменять зиму на лето!


 
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