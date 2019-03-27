Эксперты IPRE предлагают парламенту в 2019 году изменить избирательное законодательство и порядок финансирования политических партий

Институт европейской политики и реформ (IPRE) представил в ходе круглого стола основные результаты и перспективы Молдовы в рамках «Восточного партнерства», передает ТРИБУНА.

В начале обсуждений посол ЕС в Молдове Петер Михалко отметил, что Молдовой достигнут большой прогресс в области торговли, созданы рабочие места, но есть и некоторые недочеты.

«Жаль, что в этом процессе допускаются и некоторые недочеты. Есть не только прогресс, но и регресс в сфере правового государства, правосудия и демократии. Вместе мы сформулировали 20 задач для укрепления экономики», – отметил Питер Михалко.

Над докладом работали 15 национальных экспертов, и он является пятым по счету докладом IPRE.

Есть показатели прогресса в 6 государствах ВП. Методология ежегодно корректируется и улучшается. Эксперты отмечают, что Республика Молдова ухудшила некоторые показатели и эксперты предлагают парламенту РМ в 2019 году изменить избирательное законодательство и способы финансирования политических партий, а гражданскому обществу надлежит более активно контролировать публичную политику. В свою очередь, ЕС необходимо сосредоточиться на более жестких условиях, основанных на четких результатах и развитии новых рычагов активизации более эффективных реформ.

Кристина Парфени