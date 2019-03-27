До 1 апреля в Молдове полис медстрахования можно купить с большой скидкой

Глава управления Национальной компании по медицинскому страхованию Юлиана Гарам заявилав эфире радио Sputnik, что растет число лиц, которые покупают полис обязательного медицинского страхования по установленной цене. Она уточнила, что по состоянию на 10 марта застраховались порядка 35 тысяч человек, то есть на четыре тысячи больше, чем в прошлом году.

«Число тех, кто хочет быть застрахован с медицинской точки зрения, в последние годы растет. Люди уже начали осознавать необходимость застраховать возможные финансовые риски в случае болезни. В то же время они понимают, что получат пользу от всего пакета медицинских услуг, который достаточно обширен и включает в себя практически все услуги», — сказала Гарам.

По ее словам, из общего числа плательщиков более 22 тысяч человек воспользовались 50-процентной скидкой при покупке полиса. Среди них числятся учредители индивидуальных предприятий, арендаторы, арендодатели, патентообладатели и другие граждане, которые застрахованы государством. Порядка 10,6 тысячи человек из числа собственников земельных участков получили скидки в 75% при покупке полиса.

Цена полиса медицинского страхования в 2019 году составляет 4056 лей. А те, кто купит его до 1 апреля, смогут воспользоваться скидкой в 50, 60 и даже 75%.