Министр финансов: За год программой «Первый дом» воспользовались 1 800 человек

Cпустя год после запуска правительственной программы «Первый дом», ею воспользовались 1 800 человек, а стоимость приобретенного жилья достигает 1,026 млрд. леев. Государство выплатило в рамках программы 1,3 млн. леев компенсаций.

Результаты программы были представлены в рамках пресс-конференции министром финансов Ионом Кику.

По его словам, преимущества программы заключаются в том, что государство разделяет риски с участниками программы, предоставляя им гарантии, а первый взнос составляет всего 10%. Срок погашения кредита составляет до 25 лет. Программа дает возможность молодежи строить свое будущее на родине. Программа также стимулирует рост экономики, развивая рынок недвижимости.

Программой могут воспользоваться, в том числе многодетные семьи и работники бюджетной сферы, получив от государства компенсации в размере от 10% до 100% от стоимости ипотечного кредита.

В 2018 году, в рамках программы было выплачено в виде компенсаций 410 235,99 леев. Если в ближайшем будущем к программе присоединятся еще 300 бенефициаров, то через 3-4 года их количество достигнет 15 тыс.

Министр Кику также подчеркнул, что в июне этого года планируется запуск программы «Первый дом-4».

Кристина Парфени