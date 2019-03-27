Ренессанс Carlevana или три главы из Частной истории виноделия Молдовы

Это наброски глав к ненаписанной истории молдавского виноделия и пару полезных новостей для 2019 года.

У каждого человека своя история мира. И у каждой семьи. И у каждого автора учебника по истории. В каждой такой истории есть правда, в каждой – умышленная и неумышленная ложь и ошибки. У меня в голове есть фрагменты истории молдавского виноделия. Люблю вино и был знаком со многими «творцами» истории. Если смешать эти фрагменты со вчерашними новостями, то как раз будет пост для любителей молдавского вина.

Глава 1. Acorex

Что было бы в главе. Мне 25 лет. Я работаю в банке и помогаю получать кредиты тем, кого уже года три-четыре называют «кооператоры». Вдруг появляется рыба невиданная – первое в Молдове американо-молдавское совместное предприятие. С запоминающейся фамилией владельца. Борец. Сергей Борец. Предприятие называется Acorex, занимается тем, что спасает от ржавчины (Антикор экспорт, вот такое полное название) все танкеры и рыболовецкие суда СССР, но прямо в данный момент берет кредит на партию видеокассет миллионов на 20 во Владивостоке. Само собой, чтобы на прибыль от видеокассет продолжить спасать ржавеющий флот Бывшего Союза.

Абсолютно бескорыстно (кто сейчас поверит) помогаю получить кредит. Через неделю Борец приезжает ко мне и спрашивает: «Зачем ты сидишь в банке со всеми этими старичками? (средний возраст чуть меньше, чем мне сейчас) Иди ко мне работать финансовым директором. Зарплата будет, как у председателя банка умножить на два».

Так я ушел из надежного банка, который потом оказался Banca Sociala, в ненадежный частный бизнес. Не было бы Борца, не было бы Зингана, а был бы Павел Кудрявцев, начальник департамента кредитования.

Из Acorex-a я скоро уволился и ушел в самостоятельное плавание, но дружбу с Сергеем сохранил навсегда. А через несколько лет Acorex стал лидером и флагманом молдавского виноделия. Со штабом в Cricova, на какое-то время даже забрав в свою тень сам криковский комбинат.

И где-то в 2000 году (плюс-минус) Acorex выпустил первую линейку вина с диковинными названиями «шардоне», «пино гри», «пино нуар», которые раздвинули на полках супермаркетов джины с тониками и виски с колой, и в Молдове появилось ВИНО.

Это глава намного больше, тут можно и про Африку, и про летучих рыб на экваторе, и про производство каротина, и про эшелоны в России, но это же только набросок…

Глава 2. Carlevana. Магия сравнения

СССР приучил нас к единому стандарту. Вкус молока или вина, желательно, должен был быть равен ГОСТу, а Владивосток равен Дрокии. И вдруг, через полгода-год после «шардоне» Acorex-a в Молдове появляется «шардоне» Carlevana. Второе хорошее вино в Молдове. Оказывается, вино может быть разным, даже если сделано из одного сорта винограда. Оказывается, играет роль, откуда виноград. Оказывается, играет роль год. Оказывается, важно, кто главный технолог. Оказывается…

Это сейчас это все очевидно. А двадцать лет назад это было как чудо. Что можно взять две бутылки вина двух производителей, продегустировать и одно будет отличаться от другого. Блин! Да мир стал разнообразным! Этот сладкий вкус свободы выбора.

И это сделала Carlevana. Подарила выбор.

Главы XYZ. Лучше бы пропустить

В средние века Европу косила чума. В 2000-е годы было российское эмбарго. Acorex его не пережил. И можно писать «Короля Лира» по мотивам его банкротства. Carlevana тоже сошла с радаров. Тяжелые бы получились главы.

………………….. Еще пропуск

Глава 25 марта 2019 года

Дневник Зингана. «Съездил после обеда в Новые Мерены на завод Carlevana. Поговорили о разном. Без вина не отпустили. Снова появляются на полках и в ХоРеКа. Руководство больше проводит времени в Китае и в Азии, чем в Кишиневе. Port Mereni 2004 года (как он хорошо идет под сигары) скоро будет продан в Китай, и в Молдове и 10 бутылок не останется. Нужно срочно выпросить парочку и пройтись по магазинам, вдруг где-то еще осталось. Рассказал вечером Х, что был у Билинкиса на заводе. X попросил через меня скидку на Carlevana Rubinus, уверяет, что лучшее красное, которое пил за последние годы. Надо бы и мне попробовать».

Глава на будущее…. Ренессанс Carlevana

Кстати, одна из линеек вин так и называется… Это уже глава 2019 года и позже…

ПАВЕЛ ЗИНГАН