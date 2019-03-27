Я увидел, что ПСРМ, ДПМ и ACUM готовы к диалогу, - Игорь Додон

Президент Игорь Додон заявил, что все три формирования готовы к диалогу. По словам главы государства, он увидел это в ходе переговоров с руководителями ПСРМ, ДПМ и избирательного блока ACUM. Он отметил, что ранее такого не было.

- Я увидел желание пойти на диалог и я считаю, что это успех, мой личный в том числе, так как я смог сделать этот шаг вперед, - заявил Игорь Додон в эфире одного из отечественных телеканалов.

Комментируя встречу с главой Партии социалистов, Игорь Додон отметил, что учитывая то, что у ПСРМ наибольшее количество мандатов, именно эта фракция должна предлагать открытые и прозрачные переговоры как с одними, так и с другими на парламентское платформе.

- Впервые левая партия может говорить с правой партией и центральной партией. ПСРМ получила большинство мандатов и должна представить свои проекты в парламенте и спросить, кто готов их поддержать, - подчеркнул глава государства.

По его словам, шансы сформировать парламентское большинство вокруг себя есть у партии социалистов.

Игорь Додон также добавил, что Демократическая партия объявила о своей готовности вести переговоры со всеми партиями, которые прошли в парламент.

- Они не говорят о функциях. Полагаю, они будут анализировать поведение других сторон. Я предупредил их, что не приму «политический салат». Думаю, что нам нужно законное правительство, законная власть, - добавил президент.

Глава государства также отметил, что первая встреча с лидерами блока ACUM вылилась в хороший диалог.

- Я увидел желание сделать все возможное, чтобы избежать досрочных выборов. Дело в том, что они хотят взять на себя все бремя ответственности и занять и пост спикера парламента, и премьер-министра - это их право. Важно, чтобы они понимали, что обсуждать предлагаемый пакет законов невозможно до тех пор, пока не будет избрано руководство законодательного органа, а это требует диалога, - заявил Игорь Додон.

В заключение президент сказал, что после обсуждений с политическими партиями он понял, что возможен любой сценарий формирования парламентского большинства, передает IPN.

Напомним, что лидеры трёх главных политформирований Республики Молдова приглашены на встречу в президентуре, она состоится 2-го апреля. Приглашение сделано президентом Игорем Додоном, который призывает партформирования поскорее найти пути выхода из тупика и сформировать дееспособное правительство.