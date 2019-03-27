Граффити на домах может быть информацией о продаже наркотиков

Наркоторговцы используют стены зданий для распространения информации о продаже наркотиков и о наборе на работу новых дилеров.

В последнее время на домах в Кишиневе и других городах Молдовы появляются граффити с текстами, которые рядовому гражданину ни о чем не говорят.

Скорость, миксы, соли, кристалл, и т д, и номер в мессенджере Телеграмм, иногда и другие типы мессенджеров. Это информация о продаже химических наркотиков, и как можно связаться с распространителем.

- Самое популярное слово - скорость, его часто пишут на заборах и стенах. Еще говорят спайс химия. Всем, кто употребляет наркотические средства, этот язык знаком, именно для них и пишут эти объявления, - рассказал бывший потребитель наркотиков Андрей Стариченко.

Ошибочно дилеры считают Телеграмм неуязвимым для спецслужб, хотя еще в середине прошлого года руководство мессенджера подтвердило свое согласие сотрудничать в сегменте поиска и выявления торговцев наркотических средств.

Полиция начала расследование по следам нескольких таких объявлений, выявленных на домах по ул. Мирон Костин, на Чеканах, прикрепленным к киоскам по городу. Также им в помощь пришли участники НПО из Украины, которые приехали в Молдову несколько месяцев назад, передает Publika.md.

- Полиция призывает граждан, если они заметят надписи, которые покажутся им подозрительными, с номерами телефонов или с наименованиями психотропных веществ, не задумываясь звонить по телефону 112, - сказала пресс-секретарь полиции Кишинева Наталья Стати.