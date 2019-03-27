Чай или кофе? Что предпочитают большинство граждан Молдовы

Большинство граждан Молдовы предпочитают чай, чем кофе. Восемь из десяти человек пьют его ежедневно. Таковы данные опроса, проведенного агентством Magenta Consulting. В основном чай употребляют женщины, мужчины больше предпочитают кофе. В то же время, 10% респондентов заявили, что вообще не пьют чай, а каждый третий участник опроса - не пьет кофе.

Свыше 60% опрошенных употребляют чай несколько раз в день. Почти 90% из них - женщины. Среди мужчин-респондентов этот напиток предпочитают 79%. Чуть более 20% участников опроса пьют чай раз в день.

90% респондентов отметили, что употребляют чай и кофе дома. Почти четверть заявила, что пьет эти напитки на работе. Это в основном руководители и менеджеры.

В большинстве случаев к чаю и кофе покупают сладости, в частности печенье, пирожные или торты.

Согласно опросу, среди респондентов, употребляющих кофе, треть пьет его несколько раз в день. Примерно 20% - раз в день, еще 14% - всего несколько раз в неделю. Половина опрошенных пьет любой кофе, 10% предпочитают "американо" и почти столько же "эспрессо".

Опрос проводился с 14 февраля по 7 марта. В нем участвовали 635 человек. Погрешность составляет плюс минус 4%