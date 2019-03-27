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Здоровье
Чай или кофе? Что предпочитают большинство граждан Молдовы
27.03.2019

Большинство граждан Молдовы предпочитают чай, чем кофе. Восемь из десяти человек пьют его ежедневно. Таковы данные опроса, проведенного агентством Magenta Consulting. В основном чай употребляют женщины, мужчины больше предпочитают кофе. В то же время, 10% респондентов заявили, что вообще не пьют чай, а каждый третий участник опроса - не пьет кофе.

Свыше 60% опрошенных употребляют чай несколько раз в день. Почти 90% из них - женщины. Среди мужчин-респондентов этот напиток предпочитают 79%. Чуть более 20% участников опроса пьют чай раз в день.

90% респондентов отметили, что употребляют чай и кофе дома. Почти четверть заявила, что пьет эти напитки на работе. Это в основном руководители и менеджеры.

В большинстве случаев к чаю и кофе покупают сладости, в частности печенье, пирожные или торты.

Согласно опросу, среди респондентов, употребляющих кофе, треть пьет его несколько раз в день. Примерно 20% - раз в день, еще 14% - всего несколько раз в неделю. Половина опрошенных пьет любой кофе, 10% предпочитают "американо" и почти столько же "эспрессо".

Опрос проводился с 14 февраля по 7 марта. В нем участвовали 635 человек. Погрешность составляет плюс минус 4%


 
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