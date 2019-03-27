Молдова занимает 26-е место в индексе экономики, основанной на знаниях и инновациях

Эстония, Словения и Литва занимают первые три места в новом индексе экономики, основанной на знаниях, который был запущен Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Молдове присвоен балл 4,33, что ниже среднего показателя по региону и соответствует 26 месту. Наша страна отстает от Грузии, России, Армении, Монголии и Албании, но опережает Украину или Боснию и Герцеговину, передает mold-street.com

Индекс измеряет эффективность 38 стран, в которые инвестирует ЕБРР, а также экономики восьми инновационных приграничных стран, в том числе США, Германии и Японии.

Индекс является частью нового подхода ЕБРР к оценке прогресса стран с точки зрения шести качеств устойчивой рыночной экономики: конкурентоспособной, устойчивой, зеленой, интегрированной, хорошо управляемой и инклюзивной. Он имеет четыре столпа с 38 показателями: институты инноваций, включая экономические открытия, бизнес-среду и надлежащее управление.

Новые данные о том, как страны прогрессируют в развитии навыков, технологий и инфраструктуры, необходимых для обеспечения инновационной экономики, станут важным руководством для лиц, принимающих решения, а также для инвесторов.

«Это важная инициатива, которая поможет нашим странам определить свои сильные и слабые стороны в сфере инноваций. Такой беспристрастный анализ является предпосылкой для развития политической ориентации и ориентации наших инвестиций», — сказала Маттиа Романи, генеральный директор ЕБРР по вопросам экономики, политики и управления.

Другие страны с хорошими показателями в индексе включают Латвию, Польшу, Хорватию, Словакию и Венгрию, которые входят в первую десятку, а Беларусь, правительство которой недавно приняло меры по улучшению инновационного климата, занимает 11-е место и является лидером в регионе Восточная Европа и Кавказ, куда входит и Молдова.