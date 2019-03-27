В Молдове старшее поколение считает себя умнее, трудолюбивее и порядочнее своих детей, «ленивых и необразованных»

«Комсомолка» разбиралась в конфликте отцов и детей. На многие публикации в «Комсомолке», посты в соцсетях и – недавний пример – на статью про детскую эксплуатацию в Советской Молдавии, в которых речь идет о прошлом, приходит много откликов. В основном, пишут люди старшего поколения, выросшие в СССР. Это понятно – люди жили в то время, люди знают что было.

Но когда читаешь отклики, начинают терзать смутные сомнения.... Удивляет не то, что люди радовались возможности работать на винограднике с четвертого (или пятого) по десятый класс каждый год, с сентября по ноябрь вместо учебы. И даже не то, что принудительную работу не считают эксплуатацией. Удивляет отношение к современной молодежи. Какими только эпитетами не награждали представители старшего поколения своих детей! «Безграмотные лодыри» - самый «политкорректный» ярлык.

Подавляющее большинство писало о том, что старшее поколение – образованное, трудолюбивое, наверное, из скромности так о себе, да кто ж спорит... О своей порядочности и богатом багаже знаний – чаще всего нецензурно, наверное, для полноты картины. По мнению «комментаторов», молодые люди – лентяи, получают дипломы за деньги, не умеют и сотой доли того, что могут их родители и бабушки с дедушками, и только требуют деньги. А бедные родители вынуждены пахать, чтобы удовлетворять прихоти своих чад.

Могу предположить, что каждый комментарий такого рода касался не собственного ребенка любителя соцсетей – автора отклика, а всех других или большинства молодых людей.

Никто не оспаривает качество образования в Советской Молдавии, хотя были и свои нюансы. И, как правило, сельские дети получали образование уровнем похуже городских, возможно, все из-за тех же виноградников. Но именно это образованное поколение в 1990-х уехало за границу, чтобы выжить, чтобы прокормить свои семьи. Их, кстати, никто и не упрекает за это. Но именно это поколение обвиняет молодежь, которая рвется учиться и работать за границей.

Именно это поколение занимается за границей (как правило) неквалифицированным трудом. А вот молодежь из Молдовы добивается успеха. Несмотря на то, что «лодыри и диплом за деньги», они учатся за рубежом лучше своих иностранных сверстников, делают карьеру, открывают бизнес.

Не все уезжают. Большинство остается. По статистике, за границей – 1 миллион граждан Молдовы, значит, в стране еще остались два с половиной миллиона. Неужели неуехавшая молодежь тупо клянчит деньги у родителей и ничего не делает?!

В Молдове почти 200 IT-компаний, в них работают более 8000 человек. И это не представители старшего поколения. Эта «необразованная» современная молодежь, которая зарабатывает по 700-2000 долларов в месяц (каждый). Платят за мозги.

Это только один маленький пример. И таких – сотни. Банки, компании мобильной связи, интернет-провайдеры, предприятия с современным оснащением.

Молодежь работает в сфере обслуживания – зайдите в любое кафе или ресторан. Молодежь работает в полиции. Молодежь работает на винзаводах. И все они знают по несколько языков, могут любую информацию найти за 10 секунд в телефоне (как раз то, что, возможно, старшее поколение когда-то знало, учило в школе, но вряд ли когда-нибудь вспомнит... например, столицу Гондураса...).

И насчет дружбы и взаимопомощи. Мол, принудительный труд на винограднике сближал, можно было положиться на людей, помогут. Сегодня, как правило, кроме очень богатых людей и крупных компаний, различного рода гуманитарную помощь оказывают люди до 40 лет, то есть, практически, не заставшие счастливой советской жизни. Старшее поколение тоже помогает. Но их «доля» в благотворительности, если считать поголовно, меньше. Мало того, молодежь открывает приюты, благотворительные фонды, социальные магазины. А еще именно молодые люди часто идут в волонтеры, чтобы безвозмездно, добровольно работать.

Отличная у нас молодежь!

НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ