Аллергики в Молдове, наконец, смогут узнать причину своей проблемы

Новейшая разработка австрийских ученых, которая появилась в медицинской лаборатории Alfa Diagnosticа, совершила настоящий прорыв в обнаружении причин аллергий!Какое это счастье – дышать, пить, есть, спокойно гулять по улицам или на природе. В то же время, для аллергиков, часто – это непозволительная роскошь и даже опасность.

Сложнее всего приходится, когда причина аллергии неясна. Обычно врачи в случае аллергии назначают суровые ограничения (еды, окружения и прочее, в зависимости от жалоб). Хуже всего, когда терпеть жесткие ограничения приходится детям. При этом, из-за того, что истинная причина аллергии неизвестна, детей садят на такую строгую диету, с таким огромным количеством ограничений, что ребенок вынужден чуть ли не голодать, а родители из-за этого – страдать.

Стоит отметить, что аллергия, это далеко не только кожные высыпания. Это также самые разные проявления, симптомы, которые не может понять ни больной, ни порой даже его лечащий врач. Когда нет возможности хорошей диагностики, приходится тыкать пальцем в небо, теряя много сил, времени и денег на самые разнообразные обследования.

Поэтому то, что сейчас происходит в медицинской лаборатории Alfa Diagnosticа, – настоящие прорыв! Так, здесь была успешно внедрена новейшая разработка австрийских ученых – аллерготест ALEX.

Как это работает

Все этапы иммуноанализа протекают на специально сконструированной мультиплексной платформе – макроматрице, на поверхности активированных наночастиц.

Тест обнаруживает огромный перечень всевозможных пищевых, ингаляционных, латексных и инсектных (укусы насекомых) аллергенов. Общее число аллергенных мишеней составляет – 282! Если быть точным, ALEX анализирует одновременно самое большое число аллергенов в мире:160 аллергенных экстракта, 122 аллергенных компонента, а также измеряет уровень общего иммуноглобулина Е.

Проще говоря, тест позволяет определить причину аллергии у 99% всех пациентов! Кроме того, для этого анализа нужен совсем малый (100-200 мкл) объем венозной крови, что важно для детей.

Экономить на анализах, а не на здоровье!

Тест ALEX дает возможность не только точно узнать причину аллергии, но и сэкономить на обследованиях. Ведь анализы на аллергены в Молдове достаточно недешевые, и чтобы сдать целый «букет» обследований, необходимых для выяснения причины аллергии, нужны тысячи леев. В то время как теперь можно сдать всего один лишь тест АLEX – и, тем самым, существенно сэкономить. На сэкономленные на обследованиях деньги лучше пройти качественное лечение.

Подробнее о тесте ALEX можно узнать на специализированном сайте Alfa Diagnosticа www.alergie.md