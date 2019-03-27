Стало известно, с какого года Молдова отказывается от перевода стрелок часов

|
|
...
|
Общество
Правительство следует в киле европейской политики.
Так как Республика Молдова подписала Соглашение об ассоциации с ЕС, а её власти следуют в кильватере европейской политики, то она также отказывается от перехода на зимнее время, и, таким образом, перевод стрелок в ночь с 30 на 31 марта 2019 будет последним для РМ, так как осенью перехода на зимнее время не будет. Впрочем, для тех, кто захочет навсегда оставить именно зимнее время, такая опция осенью ещё будет, но с 2020-го года любой перевод стрелок уже будет запрещён.
Рекомендуем
Обсуждение новости
|