Стало известно, с какого года Молдова отказывается от перевода стрелок часов

Правительство следует в киле европейской политики.

Сегодня депутаты Европарламента проголосовали за изменения касательно перехода на летнее и зимнее время - и большая часть из них высказалась за то, чтобы отменить этот переход на территории стран, входящих в ЕС. За отмену проголосовали 410 депутатов, 192 высказались против, ещё 51 воздержался от голосования.

Так как Республика Молдова подписала Соглашение об ассоциации с ЕС, а её власти следуют в кильватере европейской политики, то она также отказывается от перехода на зимнее время, и, таким образом, перевод стрелок в ночь с 30 на 31 марта 2019 будет последним для РМ, так как осенью перехода на зимнее время не будет. Впрочем, для тех, кто захочет навсегда оставить именно зимнее время, такая опция осенью ещё будет, но с 2020-го года любой перевод стрелок уже будет запрещён.