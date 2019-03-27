27 Марта 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Политолог, о предложении Санду – премьер и Нэстасе - спикер: «Обе кандидатуры лишены шансов на избрание»
27.03.2019

Политолог Дионис Ченушэ утверждает, что происходящее подтверждает тот факт, что ПДС и ППДП нуждаются друг в друге в будущем парламенте.

Как сообщает портал ТРИБУНА, в одной из соцсетей Дионис Ченушэ отметил, что очевидна необходимость создания парламентского блока ACUM, который становится привлекательным политическим брендом для оппозиционных избирателей.

«Работая в блоке, эти партии смогут лучше координировать свою деятельность. Предложение назначить Майю Санду премьер-министром и Андрея Нэстасе спикером парламента является логическим следствием гипотетического желания перераспределить власть. Однако обе кандидатуры лишены шансов на избрание. Эти должности являются прерогативами ПСРМ и ДПМ. Если оппозиция действительно хочет быть реалистичной, тогда технократическое правительство с политически независимым премьер-министром было бы более осуществимой идеей. Все аргументы блока в связи с захваченным государством и олигархическими интересами верны, но они исключают участие блока в управлении страной. Скорее, социалисты договорятся с олигархическим ядром демократов, в том числе по вопросу восстановления отношений с Россией. Взгляды представителей ACUM слишком противоречат духу нынешней парламентской композиции», – уточнил политолог.

Вместе с тем, Дионис Ченушэ говорил о смысле этих заявлений.  «Итак, каков смысл? Лидер ППДП Нэстасе проговорился об участии блока в местных выборах, но ничего не сказал о досрочных выборах, верно? Иначе говоря, блок находится в процессе становления парламентской оппозиции, но мысли его уже заняты местными выборами, которые состоятся летом», – подытожил Ченушэ.

Андриана Кептине


 
Количество просмотров:
121
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.