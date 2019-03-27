Политолог, о предложении Санду – премьер и Нэстасе - спикер: «Обе кандидатуры лишены шансов на избрание»

Политолог Дионис Ченушэ утверждает, что происходящее подтверждает тот факт, что ПДС и ППДП нуждаются друг в друге в будущем парламенте.

Как сообщает портал ТРИБУНА, в одной из соцсетей Дионис Ченушэ отметил, что очевидна необходимость создания парламентского блока ACUM, который становится привлекательным политическим брендом для оппозиционных избирателей.

«Работая в блоке, эти партии смогут лучше координировать свою деятельность. Предложение назначить Майю Санду премьер-министром и Андрея Нэстасе спикером парламента является логическим следствием гипотетического желания перераспределить власть. Однако обе кандидатуры лишены шансов на избрание. Эти должности являются прерогативами ПСРМ и ДПМ. Если оппозиция действительно хочет быть реалистичной, тогда технократическое правительство с политически независимым премьер-министром было бы более осуществимой идеей. Все аргументы блока в связи с захваченным государством и олигархическими интересами верны, но они исключают участие блока в управлении страной. Скорее, социалисты договорятся с олигархическим ядром демократов, в том числе по вопросу восстановления отношений с Россией. Взгляды представителей ACUM слишком противоречат духу нынешней парламентской композиции», – уточнил политолог.

Вместе с тем, Дионис Ченушэ говорил о смысле этих заявлений. «Итак, каков смысл? Лидер ППДП Нэстасе проговорился об участии блока в местных выборах, но ничего не сказал о досрочных выборах, верно? Иначе говоря, блок находится в процессе становления парламентской оппозиции, но мысли его уже заняты местными выборами, которые состоятся летом», – подытожил Ченушэ.

Андриана Кептине