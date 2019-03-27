«Людям о людях» из первых уст: Наталья Давидович

Наталью Давидович очень многие знают, как человека тесно связанного с TV, и это совершенно справедливо для того, кто отдал телевидению двадцать лет. Но сегодня Наталья задает совершенно другой тон своей популярности, создавая необычный, но быстро полюбившийся кишиневской публике формат современного интеллектуального времяпрепровождения – литературные чтения…

Наташа, сколько уже твоему проекту #ПРОчтение?

Полтора года.

По тому, как этот проект быстро набирает ощутимый масштаб, кажется, что ему гораздо больше лет. Расскажи, как все начиналось?

Как многие вещи в моей жизни, это проект долго созревал в ожидании подходящей формы, в которую его можно было бы облечь. Что-то такое колобродило в голове и в душе, а потом вдруг обрело плоть и кровь, и появилось на свет.

Три года назад я ушла с телевидения. Тихо и незаметно, на волне профессионального выгорания, эмоционального, душевного, физического. В некогда любимой профессии стало так много политики, что она вытеснила собой все то, что мне было в ней дорого. Попыток вырваться из замкнутого круга было несколько, но всякий раз мне не доставало решимости. Когда случился очередной кризис, я поняла, что если не сделаю этого сейчас, то уже не сделаю никогда. И я ушла. Совершенно не понимая, чем буду заниматься в жизни дальше. Просто чувствуя, что сейчас главная задача – спасти себя, разбитую, издерганную, потерявшуюся, истощенную морально и физически. Год я провела дома, и это было, наверное, самое счастливое время в моей жизни. Время возвращения к себе, обретения свободы, погружения в любовь.

Я перевела дух и пообещала себе, что теперь буду заниматься только тем, что приносит мне радость. Начать решила с любимых увлечений. А я очень люблю готовить и читать. На поверхности лежала идея открыть литературное кафе. Тем паче, что это не совсем посторонняя для меня область знаний. Моя мама и сестра много лет управляют собственным кафе, и я понимаю этот бизнес изнутри. Но трезво взвесив все за и против, решила, что сейчас не самое подходящее для этого время. Оставалась еще любовь к чтению, и я стала думать, как поделиться этой любовью с другими. Долго обсуждала это со своими друзьями, с единомышленниками из книжного клуба, приглядывалась к различным форматам, искала.

Ты сразу понимала, что такой формат станет хорошей альтернативой кишиневскому досугу?

Ну, это не альтернатива, а лишь еще одна форма интеллектуального досуга. Сначала я думала о неком междусобойчике посвященных – людей, которые любят читать. Но неожиданно популярность наших чтений буквально захлестнула Кишинев. Совершенно незнакомые люди подходили ко мне, писали в социальных сетях, в общем доступе и в личных сообщениях, и просили не бросать эту затею.

С чем ты связываешь такой повышенный интерес к литературным чтениям? Мода на интеллектуальность?

Да, уже можно сказать, что это стало неким трендом. Сегодня модно читать и появляться в тусовке умных, читающих людей. Но это только внешняя оболочка, которой бы не было без внутреннего содержания. Мы все изголодались по нормальному человеческому общению, по живому слову, по глазам, которые удерживают на тебе свое внимание, а не косятся в телефон. По теплой атмосфере, когда люди могут оставаться собой и не стесняться своих чувств: безудержного смеха или искренних слез.

По этой причине, к слову, мы возродили традицию антрактов. Если ты обратила внимание, за много лет в Кишиневе успели подзабыть это понятие. А мы снова вернули людям эту возможность – пообщаться в перерыве, обсудить с друзьями увиденное, поделиться эмоциями.

Когда мне предлагают перевести литературные чтения в зал побольше, я отказываюсь, потому что хочу сохранить нашу теплую, душевную атмосферу, некую интимность, камерность, атмосферу большой кухни, где ведутся интеллектуальные споры и задушевные разговоры.

Насколько литературные чтения – это про бизнес? Или это, все-таки, больше для души?

Прежде всего, для души, конечно. Но это тот счастливый случай, когда проект себя окупает. Наверное, не зря люди, понимающие в бизнесе, говорят, что невозможно заработать на том, чего ты не знаешь или не любишь.

Свой проект ты начинала с очень модного сегодня автора – Александра Цыпкина, на которого полный зал был довольно прогнозируемым. Когда пошли не такие растиражированные писатели, залы также хорошо собирались?

Да, мы избалованы зрительским вниманием и аншлагами. Вначале был маленький зал театра «Лучафэрул», вместимостью 250 мест, потом театр Чехова, где нас было уже 500 человек, а сейчас мы проводим наши чтения в филармонии, вмещающей почти 800 зрителей. Думаю, этого более, чем достаточно.

Цыпкин стал своего рода локомотивом нашего проекта. Благодаря ему мы познакомили Кишинев с этим форматом.

А потом я стала думать, что из любимого мной могло бы заинтересовать еще кого-то. Так появилась мысль сделать вечер по рассказам О. Генри, которые я люблю с юности. Эти истории – мой личный антидепрессант, когда в самой непростой ситуации или в сложный период открываешь книгу на любой странице и вспоминаешь, что жизнь прекрасна. Потом был вечер по рассказам еврейских писателей, встречи с Наринэ Абгарян и Славой Сэ, кишиневский вечер с Мариной Степновой. И всякий раз – полный зал.

Как бы ты описала портрет людей, которые ходят на ваши чтения?

Если говорить о социальном статусе, то это очень разные люди: и бизнесмены, и интеллигенция, и очень много молодежи, что лично для меня стало приятным откровением. Очень радует, что среди наших постоянных зрителей есть те, для кого русский язык не родной. К нам приходит совершенно разная публика, но точно могу сказать, что это умные и неравнодушные люди. Те, кто умеет слушать, пропустить через себя, прочувствовать, получить эмоцию и поделиться ею с другими. Люди – эмпаты.

Как правило, это читающие люди?

Как правило, читающие. Но благодаря тому, что формат чтения развивается, и сегодня книги можно не только читать, но и слушать, наша аудитория становится все больше.

Я, например, все никак не привыкну к аудиокнигам. У тебя получилось на них перейти?

Не перейти, а сочетать. Для меня аудиокниги стали настоящим открытием. Однажды я задумалась о том, что список книг, которые хочу прочесть, не сокращается, а только растет. И до некоторых очередь так и не дойдет – просто жизни не хватит. Аудиокниги в этом смысле стали моим спасением. Да, я научилась этому не сразу, и долгое время даже отвергала подобную возможность. Пробовала и бросала. Потому что отвлекалась и теряла нить повествования, злилась, что невозможно отлистать назад, чтобы вспомнить какой-то эпизод или персонаж. Но потом придумала свою формулу погружения.

Начала с книг, которые хорошо знаю и люблю. Первой стала «Вино из одуванчиков» Рэя Бредбери. Потом «Над пропастью во ржи» Сэлинджера, Стругацкие, Маркес. Когда ты слушаешь уже знакомую книгу, перечитанную много раз, тебе не надо цепляться за сюжетную линию, за каждого героя, который уже стал тебе родным. Постепенно я втянулась и начала слушать уже незнакомые книги. И теперь меня невероятно радует, что каждая минута моей жизни наполнена смыслом. Раньше для книги нужно было специально выкраивать время, которого вечно не хватает. А сейчас я могу слушать книгу, параллельно занимаясь чем-то еще: готовить, убирать, заниматься спортом, вести машину.

Судя по отзывам многих мам, у сегодняшнего поколения детей и подростков, есть две проблемы – гаджеты и нежелание читать. Нежелание читать ты считаешь проблемой?

В детстве и юности моим любимым временем дня были часы, когда я оставалась дома одна и могла задвинуть подальше уроки, игру на ненавистном пианино, и улечься на диван с книгой. И для меня взрослой было непонятно и даже болезненно, что мои собственные дети читают без особого рвения. Но с другой стороны, в нашем детстве были очень ограниченные возможности времяпрепровождения, и в этом смысле книги выручали нас, увлекая в иные времена и миры. Сегодня у детей другие возможности, что облегчает, и одновременно усложняет им жизнь. Они читают не меньше нашего. Просто не то, что хотелось бы нам. В любом случае, думаю, что заставлять детей читать нет смысла. Разве что, делать это ненавязчиво, аккуратно направляя их интерес. Мой младший сын года два назад прочитал «Хоббита». На одном дыхании и намного быстрее, чем я в свое время. Потом подошел ко мне и сказал: «Мама, теперь я понял, почему раньше не любил читать. Мне просто не попадались хорошие книги». Вместе посмеялись. А прошлым летом он прочитал “Оскар и Розовая Дама” Шмитта. Не самая веселая история. Когда Глеб сказал, что ему понравилась эта книга, мое сердце успокоилось. Наши дети лучше, чем мы о них думаем.

Назови свою настольную книгу или, может, несколько, которые оказали на тебя наибольшее влияние?

Книги на моем столе, а вернее на прикроватной тумбочке, в Kindle и телефоне постоянно меняются. Я читаю столько, сколько себя помню, сначала с папой по слогам, потом с фонариком под одеялом. И как выделить одну или даже несколько книг, которые оказали на меня особое влияние, не представляю. Ну, как выбрать между “Таинственным островом”, который я перечитала в детстве, наверное, раз семь и “Янки из Коннектикута при дворе короля Артура”? Что предпочесть: “Вино из одуванчиков”, “Маленький принц” или “Над пропастью во ржи”? Кого выделить: О.Генри, Дюма, Джейн Остин, Чехова, Булгакова, Ремарка, Воннегута, Стейнбека или Пастернака?

Какая из них любимей: детство, юность, молодость… и снова молодость, но уже взрослая, осознанная?

Не знаю. Каждый автор, книга, каждое слово оставило свой след, сложили фундамент моей личности, обтесали, отшлифовали, сделали лучше. У книг я научилась главному – самостоятельно думать.

Из всего, что огромным количеством выпускается сегодня, чтобы ты выделила из современной литературы?

Я уже говорила, мой список Must read со временем только увеличивается, и в основном, за счет современной литературы. Людмилу Улицкую люблю трепетно и нежно. Хорошо помню, что первой для меня стала ее “Медея и ее дети”, которую прочитала за одну ночь, просто не смогла оторваться, до самого рассвета. «Письмовник» Михаила Шишкина ввела бы в школьный курс литературы, уверена, что мир стал бы добрее. “Не отпускай меня” Кадзуо Исигуро – то, что заставило содрогнуться и потом еще долго не отпускало, как “1984” Оруэлла. “Женщины Лазаря” Марины Степновой, «Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной, “Щегол” Донны Тартт, «Неаполитанские романы» Элен Ферранте, “Географ глобус пропил” Алексея Иванова, Захар Прилепин, Евгений Водолазкин, Яна Вагнер. Открытием минувшего года стал Алексей Сальников и его «Петровы в гриппе». И, конечно, чудесная Наринэ Абгарян со всеми ее прекрасными историями, пропитанными любовью к людям.

Список длинный, и пополняется практически ежедневно)

Конечно, не могу не спросить про ближайшие планы проекта «ПРОчтение»…

Ближайшие планы у нас просто феерические. 4 апреля в Кишинев приезжает уже ставший нашим другом Александр Цыпкин. Несмотря на то, что Саша очень избалован путешествиями и выступлениями в разных городах и странах, ему нравится бывать у нас, нравится наша публика. Мне говорили об этом и Наринэ Абгарян, и Марина Степнова – у нас удивительная аудитория, которая очень тепло принимает.

На май у нас запланировано событие настолько грандиозное, что дух захватывает. В Кишинев впервые с творческим вечером приезжает Чулпан Хаматова. Уверена, что это станет настоящим событием для нашего города и не только. И дальше планов громадье. Осенью обязательно будут чтения по Сергею Довлатову и вечер, посвященный современной детской литературе. И конечно, мы ждем у нас самых топовых современных писателей.

Я вам желаю неиссякаемого вдохновения и полных залов, потому что ваши вечера, на самом деле, удивительные!

Спасибо – спасибо!