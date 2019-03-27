Неадекватные истерики: Чем в Молдове может закончиться то, что политики перестанут здороваться

Лидеры «АКУМ» не хотят понять, что они уже не на заплеванной улице, а почти в большой политике.

У меня есть старинный знакомый. Как-то раз на просторах Фэйсбука мы вдрызг разругались до такой степени, что взаимно друг друга заблокировали. У меня и мысли не было о том, как повести себя при личной встрече с ним: пройти мимо, гордо отвернув голову в сторону. А, нет – еще и плюнул бы вслед. Дважды. Нет – трижды.

В общем, на днях в столичном супермаркете мы столкнулись лоб в лоб и… поздоровались. За руку, как раньше. Да, мельком, и пошли себе дальше, но какие-то приличия соблюли – видимо, это заложено в человеке на подсознательном уровне. Возможно, взаиморазблокируемся, но не все сразу.

Видимо, хорошее воспитание заложено было в детстве не во всех. Во вторник лидеры «АКУМ» демонстративно не стали здороваться с президентом Молдовы Игорем Додоном, к которому они пришли на консультации по поводу дальнейших конфигураций в парламенте. То есть, не Игорь Николаевич к ним пришел за советом – а они. То есть, не к рядовому обывателю или обычному политику нагрянули они, а к всенародноизбранному президенту… Проявили принципиальность? А зачем тогда пришли? Андрей Нэстасе аж поднял руку на уровень лица – типа, «Рот фронт», лишь бы не поздороваться… Майя Санду и вовсе смущенно улыбалась, глядя куда-то в сторону…

Не мне давать советы, но я бы на месте президента Додона на этом бы переговоры прервал, показав неадекватным, где находятся двери. Но! Игорь Николаевич – президент страны, и поступил он как президент страны, цивилизованно начав и закончив переговоры. А вот Нэстасе и Санду на этом фоне выглядели как жалкие, мелочные и неадекватные граждане с улицы, истерящие по поводу и без. Ну, не политики высокого полета – это точно.

Чем все это закончится? На что рассчитывают представители «АКУМ», полностью отморозившись? Не знаю, наше общество и так разделено, а тут конфронтация на абсолютно пустом месте. Ради мимолетного пиара и пару тысяч «лайков» от сторонников.

ПАВЕЛ МУНТЯН