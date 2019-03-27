Богдан Цырдя рассказал о требованиях руководителей партий во время переговоров с Игорем Додоном

Представитель партии социалистов Богдан Цырдя прокомментировал итоги переговоров Игоря Додона с лидерами ДПМ, ПСРМ и ACUM. По его словам, основным является то, что партии, прошедшие в парламент, признали необходимость дискуссий.

Он перечислил требования, выдвинуты блоком ACUM и ДПМ, а также предложения ПСРМ, назвав их «любопытными». По мнению политика, плюсом является то, что ACUM впервые выдвинули формулу власти (лидеры партии потребовали места спикера и премьер-министра). До сих пор они говорили только об оппозиции к режиму.

Богдан Цырдя также отметил то, что роль президента существенно выросла - он сумел создать площадку для переговоров и все лидеры откликнулись на его предложение перейти к переговорам.

- Что можно сказать о переговорном процессе между партиями?

1. Блок АКУМ выдвинул любопытные предложения

а) Вы сначала голосуете за 7 наших законов, то есть отдаете нам генпрокурора (они его называют европейским прокурором), НАЦ, СИБ и т. д.

б) Только после этого Майя Санду согласна стать премьером, а Нэстасе – спикером.

в) Потом мы создадим миноритарное правительство.

Проще говоря, рулить мы будем сами, все правительство будет состоять из министров АКУМ, а вы будете голосовать и поддерживать все наши инициативы!

Мило, не так ли?

2. ДПМ тоже вышла с "интересными" предложениями.

а) Спикер будет наш. Премьер – ваш. А лучше – технический, нейтральный премьер, то есть тоже наш.

б) По министерствам можно поговорить, но не забывайте – там наши госсекретари. Они всем рулят.

в) Генпрокурора не отдадим. Это святое. НАЦ и СИБ подумаем, но скорее всего, тоже не отдадим. Но подумаем.

3. ПСРМ предложила следующий формат:

а) давайте обсудим общую программу и повестку власти

б) создадим парламентское большинство

в) потом обсудим структуру власти

Что в остатке?

1. Выросла роль президента. Он создал площадку для переговоров. Все пришли.

2. Начались первые поствыборные контакты между лидерами партий и президентом, чего не было до сих пор.

3. Блок АКУМ впервые выдвинул формулу власти. До сих пор они говорили только об оппозиции к режиму.

4. У ПСРМ появился шанс участвовать во власти. Впервые за последние 10 лет.

5. Досрочные выборы остаются на повестке дня. И если требования сторон не изменятся – так тому и быть, - резюмировал политик.

Напомним, что лидеры трёх главных политформирований Республики Молдова приглашены на встречу в президентуре, она состоится 2-го апреля. Приглашение сделано президентом Игорем Додоном, который призывает партформирования поскорее найти пути выхода из тупика и сформировать дееспособное правительство.