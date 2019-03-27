27 Марта 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Холода не задержатся в РМ надолго, уже в пятницу существенно потеплеет
27.03.2019

 Зима сдаёт свои полномочия окончательно. Неожиданное похолодание, обрушившееся на территорию Молдовы, не задержится надолго - завтра ещё будет прохладно, а уже послезавтра столбики термометров уверенно поползут вверх.

К началу апреля температуры будут даже выше, чем обычно для этого времени года - по некоторым прогнозам, в выходные воздух прогреется до 18-ти градусов, а в начале следующей недели столбики термометров перевалят за отметку в 20 градусов выше нуля.

- Молдову пересекает мощный холодный атмосферный фронт, из-за которого усилился и ветер. Сегодня и завтра нас ещё ждут нормальные температуры для этого времени года, а потом будет быстро теплеть, и температура будет превышать средние значения для конца марта-начала апреля, - заявил Геннадий Рошка, руководитель молдавской метеослужбы.


 
Количество просмотров:
39
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.