Холода не задержатся в РМ надолго, уже в пятницу существенно потеплеет

Зима сдаёт свои полномочия окончательно. Неожиданное похолодание, обрушившееся на территорию Молдовы, не задержится надолго - завтра ещё будет прохладно, а уже послезавтра столбики термометров уверенно поползут вверх.

К началу апреля температуры будут даже выше, чем обычно для этого времени года - по некоторым прогнозам, в выходные воздух прогреется до 18-ти градусов, а в начале следующей недели столбики термометров перевалят за отметку в 20 градусов выше нуля.

- Молдову пересекает мощный холодный атмосферный фронт, из-за которого усилился и ветер. Сегодня и завтра нас ещё ждут нормальные температуры для этого времени года, а потом будет быстро теплеть, и температура будет превышать средние значения для конца марта-начала апреля, - заявил Геннадий Рошка, руководитель молдавской метеослужбы.