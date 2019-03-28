Молдавские гастарбайтеры бросают больную Родину-мать: кому охота тратить свои годы на лечение больной мамы?!

Не надо уезжать, надо лечить — день за днем, шаг за шагом и тогда наша Молдова выздоровеет.

Не хочется оправдывать тех, кто бросил страну в погоне за длинным рублём или евро, оправдывая отъезд будущим для детей. Будущее начинается сегодня. Здесь и сейчас. Молдова - это наша мать. Она была цветущей и богатой. Но решила пожить свободной и развелась. Только вот после развода хорошая жизнь кончилась, сменялись партнёры, но счастья никто из них не принёс. И она заболела...

И вот эти, с чемоданами наперевес, дружно побежали на вокзалы и в аэропорты, потому что кому охота тратить свои годы на лечение больной мамы?! Проще кинуть, авось, кто позаботится? Только некрасиво это, если не сказать хуже. Не уезжать надо, а поднимать из руин. Лечить! День за днём, шаг за шагом. Убирать мусор, сажать деревья, очищать парки, чинить дороги...

И тогда будет у всех нас и здоровая страна, и светлое будущее. Боже, храни Молдову!

ВИТАЛИЙ ДОБРОВОЛЬСКИЙ